Скрипачка Эмилия Терзян-Хагба: Абхазия это не только красивая природа

Двенадцатилетняя скрипачка из Абхазии Эмилия Терзян-Хагба завоевала Гран-при на международном инструментально-вокальном конкурсе "Восходящие звезды", который проходил в Риге с 26 февраля по 4 марта.

СУХУМ, 9 мар – Sputnik. Победительница международного инструментально-вокального конкурса "Восходящие звезды" в Риге Эмилия Терзян-Хагба в интервью на радио Sputnik отметила, что абхазские музыканты чаще должны представлять республику за пределами страны.

"Хотелось бы, чтобы скрипачи и другие инструменталисты из Абхазии могли чаще выезжать за пределы республики и демонстрировать всем, что Абхазия это не только море, красивая природа и курорт, но еще и культурная страна", — сказала юная скрипачка.

Она отметила, что очень рада, что смогла достойно представить свою страны на международном конкурсе в Риге.

"Конечно, я волновалась, хотела сыграть как можно лучше. Я очень благодарна моему педагогу по скрипке Ольге Георгиевне Хагба, у которой я учусь уже 6 лет", — подчеркнула Эмилия Терзян-Хагба.

Скрипачка заметила, для нее выступление в Риге было особенно волнительным, так как это был первый зарубежный опыт участия в конкурсе.

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"Но когда я начала играть, мне сразу стало легко, я освободилась и начала думать только о музыке", — призналась она.

Педагог Эмилии, Ольга Хагба рассказала, что перед выступлением психологический настрой всегда важен.

"Мы связывались с ней по телефону, когда была возможность, я пыталась настраивать ее дистанционно. Также нам помогал скрипач из Греции, он бывший участник нашего симфонического оркестра Арташ Терзян, мы с ним очень давно знакомы, прекрасный скрипач, он часто гастролирует", — сказала Хагба.

Отец Эмили Терзян-Хагба, дирижер Государственного камерного оркестра Абхазии Давид Терзян отметил, что целью участия в конкурсе была победа.

"Была цель хорошо выступить, поскольку за нами маленькая страна, которая ждет победы, ждет результата. Тем более за четверть века это первый выход инструменталиста, скрипача на международный конкурс такого уровня в одном из лучших городов Европы. Там учились прекрасные музыканты как Гидон Кремер, Коган, Перельман, в залах Риги выступали и Ойстрах и Ростропович", — подчеркнул Давид Терзян.

В конкурсе принимали участие дети из различных стран мира, рассказал Терзян.

"Было 40 участников, после отборочного тура, осталось 18, были разные номинации: вокалисты, арфисты, духовики, струнники, также были ударники. Я думаю Эмилия выступила с честью, она собрала силы, меня прогнала из зала, чтоб я не слушал, она очень волнуется, когда нахожусь в зале", — сказал он.

В конкурсе "Восходящие звезды – 2018" приняли участие музыканты от 8 до 30 лет солисты и группы исполнители классической музыки и академического вокала.

Почетный председатель жюри конкурса – скрипач и пианист, искусствовед, профессор Драматического института Стокгольма и Высшей школы бизнеса Скандинавии – Михаил Казиник.