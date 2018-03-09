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Мероприятия посвященные началу операции по взятию села Лабра в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов

9 марта 1993 года: абхазские бойцы освободили село Лабра

В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (208)
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Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

По данным историков Валико Пачулия, Дмитрия Бутба и Гиви Цвинария, грузинские войска оккупировали село Лабра 25 декабря 1992 года.

Подтянув резервы, они неоднократно предпринимали попытки захвата села Кутол и выхода к предгорьям Кодорского хребта. Во второй половине февраля командованием Восточного фронта была разработана операция по освобождению село Лабра.

1 марта в наступление перешли группы: "Апсны", "Дельфин", "Дельфин-1", "Кама", "Катран", "Киндги", "Малыш", "Маугли", "Моряк", "Стрелец", "Тамыш", "Чегем" и других.

Грузины бежали, бросив вооружение и технику. Однако после освобождения Лабры не была достаточно организована оборона села, в результате чего грузинские войска 3-4 марта перешли в контратаку и вернули свои прежние позиции.

8 марта командиры среднего звена были отозваны в штаб Восточного фронта для планирования повторной операции по овладению с. Лабра. 9 марта операция по окончательному освобождению села прошла под общим командованием командира 1-го полка Восточного фронта Владимира Ануа.

План операции составили начальник штаба Восточного фронта Батал Джапуа, командир 2-го батальона Темур Чагава и начальник штаба Амиран Цвинария. В результате четырехкилометровый выступ, расположенный на господствующей высоте, был атакован и ликвидирован. Противник, получив большой урон в живой силе и технике, отступил. Все последующие попытки грузинских войск контратаковать не увенчались успехом.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (208)



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