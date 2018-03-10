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Юрий Барателия во время соревнований

Мастер конкура: Юрию Барателия исполнилось бы 80 лет

© Фото: из личного архива Юрия Барателия
В Абхазии
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Заслуженный тренер республики, мастер спорта Абхазии и СССР по конному спорту, кавалер ордена "Ахьдз Апша" III степени Юрий Барателия родился 10 марта 1938 года.

СУХУМ, 10 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Юрий Барателия был легендарным спортсменом, сказал корреспонденту Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

"Заслуги у этого легендарного спортсмена были очень высокие, Юрий Барателия в советское время работал в Очамчырской конно-спортивной школе. Он воспитал очень много учеников, которые сегодня продолжают конный спорт", — добавил он.

Юрий Барателия выступал в конкуре и добился больших успехов в этом виде конного спорта, заметил Камлия.

"Конкуристов у нас было не мало, но он один из ведущих спортсменов Абхазии и Грузии. Он выступал в составе сборной Грузии на Чемпионатах СССР, тогда была единая команда Абхазии и Грузии. Потом в последствии после 80-х годов абхазская команда стала выходить на уровень Грузии и тогда Юрий возглавлял конкур в Абхазии и выезжал в Грузию на соревнования", — сказал президент Федерации конного спорта Абхазии.

Аслан Камлия рассказал, что у него есть намерение предложить Федерации конного спорта проведение конно-спортивных игр в Абхазии в честь прославленного Юрия Барателия.

Юрий Барателия во время соревнований
© Фото: из личного архива Юрия Барателия
Юрий Барателия во время соревнований

Юрий Барателия — заслуженный тренер Абхазии и Грузинской ССР, мастер спорта Абхазии и СССР по конному спорту.

Окончив Сухумский государственный педагогический институт, работал в Тамышской средней школе преподавателем физкультуры, занимался классическими видами конного спорта и в 1967году занял III место на первенстве СССР среди сельских конников в составе сборной ГССР в Москве.

Также принимал участие в соревнованиях в городах Кострома, Минск, Николаев, Каунас, Ратамк (Белоруссия). Юрий Барателия – многократный чемпион и призер Абхазии и ГССР по прыжкам; в 1975году стал абсолютным чемпионом Грузинской ССР по прыжкам, работал старшим тренером Очамчырской конноспортивной школы.

Его команда становилась чемпионом и призером по национальным видам спорта. Юрий Барателия подготовил 7 мастеров спорта СССР, 9 мастеров спорта ГССР по национальным видам спорта. Ушел из жизни Юрий Барателия в 2017 году.




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