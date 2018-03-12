Администрации Пицунды представлен новый глава города

На посту главы администрации Пицунды Нодар Ванаба сменил Виталия Хутаба, работавшего на этой должности с февраля 2017 года.

ПИЦУНДА, 12 мар — Sputnik, Бадрак Авидзба. Заместитель главы Администрации президента Абхазии Адгур Лушба представил коллективу администрации города Пицунда исполняющего обязанности главы города Нодара Ванаба.

"Президент подписал Указ об освобождении Виталия Хутаба от должности главы администрации города Пицунда на основании личного заявления. Согласно второму Указу, исполняющим обязанности главы администрации города Пицунда назначен Нодар Ванаба", — сказал Лушба.

Он добавил, что жители Пицунды хорошо знают как прежнего руководителя, так и нового.

"Вы их достаточно хорошо знаете. Хотелось бы сказать несколько слов в адрес Виталия Матвеевича, который является жителем Пицунды, много здесь трудился на различных должностях, возглавлял администрацию. Думаю, что он принял выверенное решение, и это его осознанный выбор. Что касается Нодара Рауфовича, то вы знаете, что он родился и жил здесь всю жизнь. Он будет достойно продолжать те традиции, которые присущи Пицунде", — подчеркнул Лушба.

Прежний руководитель Пицунды Виталий Хутаба поблагодарил работников администрации города за совместный труд и пожелал Нодару Ванаба успехов в руководстве городом.

"Между нами было взаимопонимание, есть и успехи в работе, и то, что не удалось сделать. Есть намеченный путь развития, кому предстоит осуществлять руководство, желаю всяческих успехов", — подчеркнул Хутаба.

Исполняющий обязанности главы администрации Пицунды Нодар Ванаба будет опираться на поддержку жителей Пицунды при управлении городом.

"В Пицунде много проблем, но все они решаемые, я надеюсь, что вместе с вами мы их решим", — сказал Ванаба.

Виталий Хутаба руководил городом Пицунда с февраля 2017 года.

Нодар Ванаба родился 10 марта 1963 года в селе Лдзаа Гагрского района. С 1989 по 1992 год работал заведующим гаражом Управления механизации Гагрского района.

С 1992 по 1993 годы принимал участие в Отечественной войне народа Абхазии в подразделении разведгруппы "Ахьшь" Пицундского батальона. В 1998 году принимал участие в крупномасштабной операции в Галском районе, также в 2001 году участвовал в ликвидации бандформирований Гелаева.

С 1994 по 1999 годы работал заведующим гаражом пансионата "Самшитовая роща".

С 2003 по 2018 годы — сотрудник 9 отдела Государственной службы охраны Абхазии в звании полковник. Женат, имеет троих детей.