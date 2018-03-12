Обсудили то, о чем другие молчат: итоги первого турфорума в Сухуме

О чем решились говорить открыто представители туристической отрасли, эксперты из России и Абхазии, и что посоветовали участники первого туристического форума-выставки "VISIT APSNY" на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Абхазия в понедельник 12 марта, читайте в репортаже.

Амра Амичба, Sputnik

Уже не молчат

Девиз информационного агентства Sputnik Абхазия "Говорим то, о чем другие молчат" в полной мере реализован на площадке туристического форума "VISIT APSNY". Об этом заявила участница форума, председатель Экспертного агентства инновационного развития регионов России Елена Чурина.

Чурина отметила, что площадка форума, куда пригласили специалистов, экспертов, представителей туристических фирм России и Абхазии, нужна для того, чтобы участники рынка обсудили проблемы, которые, по их мнению, создают проблемы для развития туротрасли республики.

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"Все участники форума рады, что состоялась такая форумная площадка, на которой как они сказали: "Наконец-то мы можем сказать то, о чем молчали". Мы видим проблемы, знаем о них – отсутствие страхования туристов, непонятное ценообразование с непонятным уровнем отелей — очень болезненный темы, и мы их подняли, — подчеркнула Чурина. — Два дня ездили и знакомились с гостиничным бизнесом. Могу сказать, что часть фонда завышает свою звездность, а часть с прекрасным номерным фондом явно занижает ее ввиду небольших вопросов, которые они могут доработать и поднять свою категорийность".

Председатель Экспертного агентства инновационного развития регионов России Елена Чурина считает, что форум полностью соответствовал заявленному уровню — на нем обсуждались реальные проблемы.

"Желаю вам, чтобы туристический форум стал такого высокого уровня, чтобы к вам приезжали министры по туризму из других стран и говорили, почему вы наших туристов мало принимаете. Начало мы заложили, дальше все зависит от вас", — подчеркнула она.

Туристический Клондайк

Абхазия, по мнению российского эксперта Елены Чуриной, вообще не использует свои уникальные ресурсы.

"8 марта – это запах мимозы, Новый год – это запах мандаринов. Но турист не может запахи ощутить через интернет. Чтобы почувствовать запах мимозы, он должен вставать под это дерево. Абхазия вообще не используете свой ресурс, — подчеркнула Чурина. — Были на горячем источнике в Кындыг, даже то, что сделано, достаточно, чтобы принимать нон-стоп гостей. Я даже не затрагиваю культурно-познавательный, исторический, археологический ресурс. У вас колоссальный потенциал для развития туризма. Вы уникальная в этом плане страна. Вы не то, что до конца не раскрыли свой потенциал, вы его вообще не используете. Вы используете на данный момент море, потому что "по привычке". Страны ищут свои уникальные ниши. У вас их много. Абхазия — недооцененная в туристическом смысле страна. Абхазия – туристический Клондайк".

Ценный совет

Елена Чурина отметила, что участники форума рекомендовали создать Общественный экспертный совет по туризму при президенте Абхазии.

"Куда как раз и должны войти представители общественных организаций от транспортного союза, от отельеров и туроператоров. И в этот совет должны войти представители министерств и ведомств, — сказала Елена Чурина. — На данный форум нас не звали рассказывать о том, как решить проблему. Для этого есть Торгово-промышленная палата Абхазии. Она идет правильным путем, создавая общественные организации, на площадках которых будет говорить о той информации, которую держат в голове, но молчат. Они должны ее сказать".

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По мнению президента "Абхазского союза туризма" Анны Калягиной, проведение первого туристического форума-выставки "VISIT APSNY" говорит о том, что в Абхазии существует туризм, что в республике есть участники туристического рынка, которые хотят и могут увеличивать туристический поток и принимать туристов на должном уровне.

"Затронули важные для нас вопросы – как привлечь туристов, зачем нужно ехать в Абхазию. Обсудили инновационные методы развития туризма во всем мире, а также поделились достижениями, которые есть у нас в Абхазии. Широкой публике было представлено много интересных проектов. Туристический форум "VISIT APSNY" будет ежегодным", — сообщила Калягина.

Площадка для диалога

Вице-президент Торгово-промышленной палаты Абхазии, которая была соорганизатором форума, Тамила Мерцхулава уверена, что "VISIT APSNY" стал хорошей площадкой для диалога и объединения.

"В условиях рыночной экономики существовать бизнесу самостоятельно невозможно. Практика показывает, что выживают единицы. И только объединяясь в разные союзы, гильдии, ассоциации можно добиваться результатов. Только наша общая координация сможет вывести Абхазию на экономически развитый уровень. "Абхазский союз туризма", который выступил одним из организаторов форума, — пример подражания другим гильдиям и союзам республики, только вместе мы можем говорить о больших результатах. Форум показывает, что мы открыты, готовы к совместной работе, заинтересованы в том, чтобы туризм развивался в республике", — сказала Мерцхулава.

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Она сообщила, что в планах ТПП развитие новых направлений в туриндустрии и даже будет конкурс на звание лучшей деревни.

"Конкурс будет способствовать развитию агротуризма, гастротуризма. И все это даст возможность вывести туризм на новый уровень развития в республике. Мы увидели заинтересованность участников форума и главное — желание сотрудничать всем вместе", — отметила Мерцхулава.

Делегация палаты и Министерства по курортам и туризму Республики Абхазия примет участие в 25 Московской международной туристической выставке.

"Она дает нам возможность приобретения новых контактов, которые необходимы для продвижения бренда Абхазии на международном уровне, — отметила она – Форум в Сухуме стал основной площадкой для решения многих вопросов в будущем. Форум состоялся, но работа огромная нас ждет впереди".

Организаторы Первого туристического форума-выставки "VISIT APSNY" поблагодарили агентство Sputnik Абхазия за информационное партнерство и широкое освещение мероприятия.

Итоги первого туристического форума-выставки "VISIT APSNY", который прошел в Абхазии с 7 по 10 марта, подвели на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия в понедельник 12 марта.