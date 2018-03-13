Туда и обратно: маленькое путешествие по новому абхазскому паспорту

Легко ли попасть в Россию по новому абхазскому паспорту, почему в первый раз это занимает больше времени, и каким документом чаще пользуются граждане Абхазии, выяснял корреспондент Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Для многих граждан Абхазии возможность ездить в Россию по новому абхазскому паспорту стало событием, которого они ждали.

Одним из плюсов люди, переходившие границу, называли удобство — возможность пользоваться одним документом, как в Абхазии, так и в сопредельной стране.

Кто переходит границу по новому паспорту

В солнечную весеннюю погоду на абхазо-российской границе немало людей. Конечно же, количество переходивших границу по обе стороны было не таким большим, как в курортный сезон, однако добрых 20 минут в очереди простоять пришлось, это только в одну сторону. Многие жители Краснодарского края решили воспользоваться по-настоящему курортной погодой и посетить республику, а кто-то, уже побывав на озере Рица, спешил обратно.

Переходя границу, я так и не нашел ни одного человека, который переходил бы ее по новому абхазскому паспорту. При переходе на российскую сторону многие использовали российские паспорта, а те, у кого нет этого документа, держали в руках синенький абхазский загранпаспорт.

© Sputnik / Томас Тхайцук Граждане Абхазии ездят в Россию по новому внутреннему паспорту

Спросив людей, стоявших в очереди, я узнал, что некоторые из них пользуются новыми паспортами, однако есть и те, кто предпочитает российский.

"Я перехожу через границу по абхазскому загранпаспорту, пользовался и новым документом, однако решил переходить по этому", — сказал парень, ожидавший своей очереди на пункте пропуска.

Если потеряется абхазский заграничный паспорт, пояснил он, то восстановить его намного легче, чем новый внутренний.

"Для восстановления нужно будет снова собирать документы, различные справки, поэтому решил переходить по загранпаспорту", — пояснил он.

Житель Агудзеры Ашот рассказал, что у него есть новый абхазский паспорт, но для того чтобы перейти границу пользуется российским.

"Мне непринципиально, по какому паспорту проходить, но привычней по российскому. Думаю, что новый паспорт будет очень удобен для тех, у кого нет российского гражданства, для них это, конечно же, очень значимое событие, учитывая, что не все, наверное, обладают абхазским заграничным паспортом", — говорит он.

В первый раз больше по времени

Когда подошла моя очередь, зажегся зеленый свет, я пересек красную линию и подошел к контролеру.

– В первый раз переходите границу по этому паспорту, — спрашивает пограничник.

– Да, — ответил я, подумав, что в первый раз проводится какая-то особая процедура для "новичков". — В первый раз проверка документа занимает больше времени?

– Да, старший смены должен будет проверить данные, – сказал голос из кабинки.

Минут пять-шесть контролер что-то забивал в свой компьютер, что-то проверял и несколько раз сверял мое лицо с фото на паспорте. Вызвал старшего смены. Тот подошел, взял мой документ и просил пройти с ним.

Внутри сидели другие сотрудники пропускного пункта, которые стали задавать стандартные вопросы, бывал ли я раньше в России, зачем еду, кем работаю и так далее. После один из них взял паспорт и начал проверять данные. После того как я ответил на все вопросы, мне вернули паспорт и пожелали счастливого пути.

Люди с опытом, переходившие границу больше одного раза, рассказали, что это только в первый раз документ проверяют столь тщательно, в последующие разы переход границы будет занимать столько же времени, как если переходить по российскому паспорту или абхазскому загранпаспорту.

Возвращение на абхазскую сторону заняло, как и следовало ожидать, намного меньше времени.

В заключение хотелось бы дать совет тем людям, которые уже обладают новыми паспортами и хотят переходить абхазо-российскую границу именно по нему. Начните пользоваться им до начала туристического сезона, иначе переход границы может занять достаточно долгое время.

В 2014 году правительство Абхазии приняло решение о замене старого образца общегражданского паспорта. Выдача паспортов началась в мае 2016 года. С 1 января 2018 года граждане Абхазии могут пересекать абхазо-российскую границу по новому образцу внутреннего паспорта.

Согласно постановлению Кабинета Министров республики, произвести обмен старых паспортов на новые необходимо до 31 декабря 2018 года. На начало марта 2018 года было выдано почти 52 тысячи новых общегражданских паспортов.