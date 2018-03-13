"1+1" равно шести: нелогичная арифметика на Складе

Выставка современного искусства "1+1" открылась вечером 12 марта в Сухуме на площадке Склад. Чьи работы там представлены, какова история потерянного лунохода и кто помешал корреспондентам Sputnik проникнуться идеей выставки, читайте в репортаже.

Амра Амичба, Sputnik

Картины плюс зрители

Шесть авторов представили свои работы на выставке "1+1" — художница Амра Чичба, поэт и журналист Антон Очиров, фотографы Константин Грецов, Татьяна Ергунова, Ася Савельева, график Николь Барциц.

По словам куратора выставки Татьяны Ергуновой, название выставки отталкивается от одной из серий работ, которую сделала Ася Савельева.

"Работа о том, что сумма двух вещей, не как в математике, она больше, чем арифметическая сумма двух слагаемых, есть еще и третий дополнительный смысл, который появляется при взгляде на эту сумму – если это процесс искусства. То есть появляется какой-то тайный философский смысл. И первая серия работ лучше всего это показывает – каждая работа состоит их фотографий, которые сопоставлены друг с другом по принципу коллажа, — пояснила Татьяна Ергунова. — Здесь есть философский смысл, который я находила в физических формулах, когда придумывала все это пространство. Почти каждая серия сопровождается такими комментариями, которые звучат как цитаты из второго закона термодинамики, например. Здесь тоже прослеживается это "1+1", сопоставление одного с другим, то есть физического и нематериального. Общий смысл слагаемого "1+1", он в такой трансляции тоже может рассматриваться".

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки 1+1

Куратор выставки отметила, что дальнейшее построение выставки таково, что каждая последующая работа связана с предыдущей.

"И так весь зал можно рассматривать как одну большую композицию. Работы разные по масштабности и наполненности — есть видео, живопись, графика, фотографии, инсталляции, — перечислила Татьяна Ергунова. — Поэт и журналист Антон Очиров в данном случае выступил как художник. Его работа посвящена пропавшему луноходу. Инсталляция идет с текстовым нарративом, надо обязательно прочесть тот текст, который он написал. Еще есть несколько его стихотворений на стене сбоку, которые подходят по настроению и по смыслу. Все авторы на самом деле разные".

Ергунова поделилась, что понимания идеи выставки от всех зрителей организаторы не ждут.

"Это невозможно и не нужно. Хочется, чтобы человек подошел, посмотрел, прочитал, заинтересовался и подумал: "О, как интересно, я не думал об этом раньше!". Если кто-то придет после официального открытия, захочет подольше рассматривать работы, посидеть в зале, когда здесь никого нет – этого добиваемся, — сказала куратор выставки. — Антон Очиров советовал настоятельно приходить в другие дни выставки".

© Sputnik / Томас Тхайцук Картина Амры Чичба

Небольшое наблюдение. День открытия выставки – это всегда столпотворение, так как, помимо истинных ценителей современного искусства, на нее попадают и приглашенные. И, казалось бы, все должны были бы в тишине созерцать творения авторов, представивших на суд зрителей свои работы, но картина предстала иная. Складывалось впечатление, что на открытии выставки удалось, наконец, увидеться людям, которые долго не общались. Стоящий гул в зале перебивал все попытки проникнуться идеей выставки, а фотокорреспонденту не хватило кадров, чтобы запечатлеть зрителей, смотрящих на работы. Большинство стояли спиной к стене и переговаривались. И, кстати, это происходит на большинстве выставок в республике.

"Меланхолия" Грецова

Фотограф Константин Грецов, бильд-редактор информационного агентства Sputnik, представил на выставке две фотографии из серии "Меланхолия", над которой он работает уже около трех лет.

"Организаторы выставки решили взять несколько работ из серии, они посчитали, что мои работы вписываются в концепцию выставки. Сейчас пытаюсь сам понять, что хотели донести до посетителей, — сказал фотограф. — Никогда не даю названия работам, потому что не хочу привязывать зрителя, не хочу ставить в рамки какие-то, пусть зрители для себя додумывает, что хотел сказать художник. Название есть только у серии".

© Sputnik / Томас Тхайцук Фотография Константина Грецова из серии "Меланхолия"

Грецов снял для серии "Меланхолия" уже около сорока фотографий, для персональной выставки будет отобрано не более 15 работ. Он поделился, что в дальнейшем планирует провести персональную выставку.

"Будет несколько другая подача моих работ, нежели на этой выставке. Планируется сделать абсолютно темный зал, фотографии большого формата на стене будут подсвечены изнутри, будет фоновая музыка. "Меланхолия" – история о людях в период глубокого психологического переживания, в период одиночества, переосмысления каких-то вещей. Важную роль играет и место, где происходит съемка, оно дополняет и усиливает восприятие ", — сказал Константин Грецов.

Выставка "1+1" организована при финансовой поддержке Абхазского общественного фонда развития "Амшра".

"Одно их направлений фонда – финансирование спецпроектов, направленных на поддержку инновационных инициатив молодежи. Сегодня перед нами суперинновационный проект. В Абхазии сегодня появляется целая плеяда молодых талантов, не боящихся серьезных моментов, которые мы видим на выставке, они заставят нас думать, искать. Я думаю, мы получим не только эмоциональное наслаждение выставкой, но еще и зарядимся позитивом и энергией, которая существует сегодня здесь", — сказала содиректор Абхазского благотворительного фонда развития "Амшра" Аида Ладария.

Выставка современного искусства "1+1" на площадке Склад в Сухуме продлится до 20 марта, зал для посетителей будет открыт только в будни.