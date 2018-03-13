Кове: Грузия не делает реальных шагов в примирении с Абхазией

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Со стороны Грузии пока нет реальных шагов, которые способствовали бы налаживанию диалога и урегулированию конфликта с Абхазией, заявил в интервью "Апсныпресс" министр иностранных дел республики Даур Кове.

"Мы обратили внимание на очередное заявление премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, в котором он подтвердил готовность грузинской стороны налаживать прямой диалог с абхазами и осетинами. Необходимо отметить, что это уже не первое заявление подобного характера со стороны представителей грузинского руководства. Проблема в том, что мы пока не видим реальных шагов со стороны Грузии, которые способствовали бы налаживанию диалога и урегулированию конфликта в целом", – сказал он.

Как отметил Кове, на Женевских дискуссиях абхазская сторона сталкивается с тем, что Грузия отказывается принять документ о неприменении силы.

© Sputnik Бадрак Авидзба Кове о Женевских дискуссиях: надеемся принять заявление о неприменении силы

"В ходе Женевских международных дискуссий мы сталкиваемся с полным непониманием грузинской стороной существующих проблем и категорическим отказом от принятия совместного документа о неприменении силы. С нашей точки зрения, принятие подобного документа может стать хорошей основой для грузино-абхазских переговоров с целью урегулирования межгосударственных взаимоотношений между Абхазией и Грузией при посредничестве Российской Федерации и других международных акторов, участвующих в процессе мирного урегулирования", – отметил министр.

Даур Кове добавил, что Абхазия всегда демонстрировала готовность к диалогу и компромиссам.

"В случае, если мы увидим реальную, а не декларативную готовность грузинской стороны к выстраиванию полноценного межгосударственного диалога, абхазская сторона будет готова принять в нем участие. Хотелось бы надеяться, что на этот раз грузинские власти продемонстрируют политическую волю и приступят к практической реализации собственных заявлений", – заключил он.

Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 27-28 марта 2018 года.

Женевские дискуссии открылись 15 октября 2008 года в соответствии с договоренностями президентов России и Франции Дмитрия Медведева и Николя Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 года. В них участвуют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ.