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Тактико-специальные учения Новороссийского гарнизона Южного военного округа

Российские военнослужащие ликвидировали в Абхазии "диверсантов"

© Sputnik. Виталий Тимкив
В Абхазии
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Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на горно-лесистом полигоне Цабал провели тактические учения, в которых приняли участие около 300 военнослужащих базы и задействовано до 50 единиц военной техники.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа ликвидировали диверсионно-разведывательную группу условного противника в ходе тактического учения в Абхазии. Об этом Sputnik сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

При отработке учебных задач военнослужащие, обнаружив место дислокации замаскированного лагеря диверсионно-разведывательной группы, передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт.

"Окружив лагерь, разведчики успешно осуществили атаку на застигнутого врасплох условного противника", — отметил Астафьев.

Также в ходе тактического учения личный состав отработал различные способы ведения разведки, организации наблюдательных постов, приемы организации ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности.

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© Фото: Пресс-служба ЮВО
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Обучение на полигоне проводится под руководством опытных инструкторов соединения. Общая продолжительность учебного дня — 10-12 часов.

По сообщению начальника пресс-службы Южного военного округа Вадима Астафьева, в середине апреля военнослужащие сдадут экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных штатных технических средств разведки, таких как станция ближней разведки СБР-5 и переносной комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец", со встроенной навигационной системой "Глонасс".

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на горно-лесистом полигоне Цабал провели тактические учения, в которых приняли участие около 300 военнослужащих базы и задействовано до 50 единиц военной техники — бронетранспортеры БТР-82А и бронированные разведывательные машины "Дозор".




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