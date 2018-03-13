Министр культуры Абхазии выразила соболезнование семье Олега Табакова

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия выразила соболезнование родным и близким Народного артиста СССР Олега Табакова.

"От лица сотрудников Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия и от себя лично выражаю самые глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой, уходом из жизни советского и российского актера, режиссера театра и кино, Народного артиста СССР, лауреата Государственных премий СССР и РФ Олега Павловича Табакова", – говорится в соболезновании.

Как отметила министр, в лице Олега Павловича из жизни ушел воистину народный артист, который сочетал в себе огромное количество талантов.

"Это был блистательный актер, талантливый педагог и организатор, отец большого и счастливого семейства, человек, всецело посвятивший себя служению сцене. В Абхазии с глубокой болью восприняли эту трагическую новость, ведь у Олега Павловича было и остается многочисленное количество поклонников не только в России, но и за ее пределами", – отметила Эльвира Арсалия.