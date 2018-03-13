Зачем и для кого: что заботит "некоммерческий сектор" Абхазии

Международный форум "НКО Абхазии", организованный "Ассоциацией некоммерческих организаций Абхазии", прошел во вторник 13 марта в Сухуме, где участники встречи рассказали о том, как НКО появились, работают в республике и обменивались многолетним опытом с коллегами из Армении и Дагестана.

Бадри Есиава, Sputnik

НКО объединяются

Вице-президент общественной организации "Международный фонд Апсны" Максим Гвинджия, открывая встречу указал, что главные цели "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии" заключаются в информировании общества о деятельности НКО и выстраивании связей с госструктурами.

"Очень часто в нашем обществе бытует искаженное мнение о некоммерческих и общественных организациях. Одна из основных целей нашей ассоциации – это показать и раскрыть их работу, объединить усилия для более эффективных результатов", — сказал Гвинджия.

После войны в Абхазии некоммерческие организации провели большую работу в республике и способствовали решению многих проблем, считает председатель "Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии" Сенер Гогуа.

"Ситуация в те годы была сложной. Наше государство не успевало оказать помощь всем и везде. Поддержка, которую тогда оказали НКО абхазскому народу, многое для нас значит. Прошло время, и многим стало казаться, что все средства, которые затрачивались на эту работу, распределялись и тратились бесконтрольно и на усмотрение определенных людей. Это не так", — подчеркнул он.

Для качественной и эффективной работы, добавил он, необходимо провести тщательный анализ проблем каждого района страны, которые в чем-то схожи, а в чем-то разнятся. После этого уже можно составить проект и начать работу по привлечению финансовых средств, отметил Гогуа.

"Я не знаю ни одной страны в мире, где смогли бы решить проблемы населения одними усилиями государственной власти. Поэтому лишь с помощью сотрудничества государства и общества можно добиться реальных результатов", — уверен он.

Страны, которые не признали суверенитет Абхазии, отказываются поддерживать отношения на государственном уровне, но с НКО они работать готовы. Это, по мнению Сенера Гогуа, говорит о частичном признании и облегчает решение многих вопросов.

Руководитель Центра Гуманитарных программ Лиана Кварчелия отметила, что НПО и НКО – это один сегмент гражданского общества, представителями которого становятся те люди, у которых есть принципы в вопросах уважения прав человека, верховенства права и равенства всех перед законом.

© Sputnik Роберт Джопуа ОП предлагает реформировать правоохранительную систему республики

Кварчелия подчеркнула, что некоммерческие организации в республике появились еще в советские годы.

"Тогда, в перестроечное время, поднимались не только вопросы, связанные с национально-освободительным движением, но и с экологией, демографией, историей. Потом наступил сложный послевоенный период, когда у нас появились дети-сироты, понятие "посттравматический синдром", мины на огромных территориях, сложная криминогенная ситуация. Конечно, тогда у правительства было очень мало ресурсов, чтобы дойти до тех, кто нуждается в помощи, и у нас стали появляться уже послевоенные неправительственные организации", — напомнила Кварчелия.

Особое внимание в те годы, добавила она, уделялось психологической реабилитации населения, что сделать было нелегко, так как на всю страну был всего один психолог – Арда Инал-ипа, к которой выстраивались целые очереди.

Со временем деятельность Центра Гуманитарных программ стала расширяться и в какой-то степени перенаправляться. На сегодняшний день, отметила Лиана Кварчелия, спектр работы этого центра охватывает социальные сферы, образовательные, защиты прав человека и отстаивания принципов демократического общества.

С большим сожалением и глубокой досадой Кварчелия прокомментировала поведение пользователей социальных сетей, многие из которых, прикрываясь анонимностью, поливают грязью НКО и распространяют дезинформацию. Она уверена, что подобными случаями должны заниматься профильные органы и привлекать не только анонимов, но и вполне реальных людей к ответственности.

О роли общественных организаций в воспитании подрастающего поколения рассказала на форуме директор сухумского Дома юношества Елена Кобахия.

"Мы пришли в гражданские организации довольно взрослыми людьми, и в поствоенный период у нас уже был большой опыт в этом. Мы понимали, что нашим детям сегодня и сейчас нужно качественное детство. Мы не могли чего-то ждать от кого-то, так как это были очень сложные времена, и существовала угроза возобновления войны. Тогда нам помогли наши друзья и коллеги из международных организаций, простые люди и даже артисты уличных театров. Это был наш первый опыт работы в ЦГП", — поделилась воспоминаниями Кобахия.

Воспитание детей, уверена Кобахия, — это важная государственная задача. Тот сложный период в истории Абхазии она назвала "временем универсалов", когда надо было заниматься всем и сразу. С годами осваивались новые методики для работы с детьми и их родителями, что стало приносить свои плоды.

Елена Кобахия также подчеркнула необходимость обсуждения проекта закона об образовании, который, по ее мнению, нужно рассматривать педагогическим сообществом и найти к этому системный подход.

Международный опыт

Замдиректора фонда "Партнерство-Евразия" Вазген Карапетян признался корреспонденту Sputnik Абхазия в том, что Армении в сфере некоммерческого партнерства повезло.

"Власти Армении понимают ценность неправительственного сектора и препятствия их деятельности у нас практически нет. Около года назад в Армении было принято новое более прогрессивное законодательство, регулирующее деятельность НПО. В рамках этого законодательства НПО могут заниматься и коммерческой деятельностью, если это не противоречит их уставу", — сказал Карапетян.

Он отметил, что многие НПО в Армении, в особенности природоохранные и правозащитные, сотрудничают с министерствами или департаментами при них, что делает работу в разы эффективнее.

Более того, добавил Карапетян, примерно полтора года назад руководством Армении было принято решение о том, что каждое министерство должно иметь при себе общественный совет, через который проходит любая законодательная инициатива.

Председатель Ассоциации благотворителей "Друзья Милосердия" Тимур Гаджиджараев из Дагестана сообщил, что в состав возглавляемого им объединения входит около 50 организаций из 13 регионов России.

"Я приехал в Абхазию, чтобы познакомиться со своими коллегами и посмотреть, в каком состоянии пребывают некоммерческий сектор, в частности благотворительность, в вашей стране. Как мне удалось заметить, в целом, эта деятельность в Дагестане и Абхазии примерно на одном уровне. У нас примерно с 2010 года началось развитие НКО, и люди, поняв, что спасение утопающего — дело рук самого утопающего, начали активно в это включаться", — сказал Гаджиджараев.

Деятельность НКО в Дагестане сейчас находится в активной фазе, подчеркнул он, и уже ощущается нехватка опыта и знаний.

"До недавнего времени мы с государством жили в параллельных мирах, а в последнее время сама власть начала выходить на контакт. Необходимо понимать, что проблемы решаются снизу вверх, а не сверху вниз, и общество лучше знает свои проблемы", — отметил он.

НКО давно стали частью цивилизованного мира, считает журналист и писатель Надежда Венедиктова. Она подчеркнула, что в эти организации входит наиболее идейная и мобильная часть общества, которая быстрее государства реагирует на те или иные проблемы страны.

"Современное государство – это такая громоздкая структура, особенно на Западе, в которой нужно очень много согласований для принятия какого-то решения, а НКО более свободные, могут очень быстро меняться, перестраиваться и распускаться", — уверена Надежда Венедиктова.

Она добавила, что считает работу таких организаций полезной. Недоверие, которое периодически высказывается в их адрес со стороны некоторых жителей Абхазии, она связывает с обидой на международное сообщество в нежелании признать суверенитет республики.

"Мы победили в войне, и отказ большинства стран мира признавать суверенитет Абхазии был шоком для нашего народа, я это понимаю. Нужно понимать, что Запад неоднороден. Предположим, правительство не признает, но есть много людей, которые хотят помочь", — отметила Венедиктова и при этом добавила, что НКО не всегда выражают интересы того государства, где они расположены.

Участники Международного форума "НКО Абхазии" договорились о регулярном проведении форума в Абхазии и подчеркнули необходимость сотрудничества между НКО Абхазии, России и Армении.