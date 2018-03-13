Минобороны Абхазии опубликовало список уклонистов

В список уклонистов от службы в рядах вооруженных сил Абхазии вошли 282 человека в возрасте от 18 и до 28 лет.

СУХУМ, 13 мар – Sputnik. Министерство обороны Республики Абхазия опубликовало список уклоняющихся от службы в армии во вторник 13 марта.

В список вошли 282 человека в возрасте от 18 и до 28 лет, среди которых 20-летний чемпион мира по вольной борьбе Асланбек Гварамия.

Асланбек Гварамия стал чемпионом мира по вольной борьбе в 2015 году на первенстве мира среди юношей в Сараево в весовой категории до 76 килограммов. На первенстве России среди юниоров в 2016 году Гварамия завоевал бронзу в весовой категории до 84 килограммов.