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Аркадий Джинджия

Джинджия о запрете России на ввоз овощей и фруктов: это временная мера

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Борьба с вредителями в Абхазии (52)
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Россельхознадзор с 12 марта ввел временный запрет на ввоз в Россию из Абхазии растительной продукции в багаже и ручной клади, что связано с угрозой распространения мраморных клопов.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Не стоит опасаться запрета на вывоз из Абхазии овощей и фруктов в Россию в ручной клади, заявил  Sputnik начальник Государственной инспекции по карантину растений республики Аркадий Джинджия.

Граница.
© Sputnik Томас Тхайцук
Россия временно запретила ввоз из Абхазии овощей и фруктов в ручной клади

"Я думаю не стоит бояться этого запрета, так как он введен не навсегда, а на время. Решение предусматривает запрет на провоз в ручной клади более пяти килограммов овощей и фруктов. Когда ко мне поступило письмо от Россельхознадзора о временном ограничении перевозки овощей и фруктов из Абхазии, я отправил ответные письма", — добавил он.

Аркадий Джинджия отметил, что мраморный клоп попал на территорию Абхазии со стороны Грузии.

"Вредитель появился в 2016 году, значительный ущерб он нанес уже в 2017 году в основном в Галском районе. Как вы знаете, значительно пострадали сельскохозяйственные культуры, затем клоп распространился практически по всей республике", — отметил начальник Государственной инспекции по карантину растений.

По словам Джинджия, совместно с Институтом экологии, Министерством сельского хозяйства шло обсуждение того, как бороться с мраморным клопом.

"Исходя из того, что клоп стал распространяться по республике и приближаться к территории России, соседнее государство ввело такой запрет. Сегодня мы все работаем над тем, чтобы запрет был снят, мы отправили необходимые документы коллегам", — подчеркнул Джинджия.

Аркадий Джинджия рассказал, что количество работников карантинной службы на границе с России было увеличено, чтобы исключить попадание  вредителя в различных товарах, перевозимых из Абхазии.

"Эта мера призвана усилить контроль. Кроме того, наши инспекторы проверяют Гудаутский, Гагрский район, чтобы оценить масштабность распространения клопа", — сказал Аркадий Джинджия.

Под запрет также попали овощи и фрукты, которые провозятся за границу в багажниках автомобилей, сообщил специалист.

Россельхознадзор ранее проинформировал, что при проведении карантинного фитосанитарного контроля в ручной клади пассажиров из Абхазии был выявлен коричнево-мраморный клоп (Halyomorpha halya Stal.), включенный в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание с участием ученых, глав администрации городов и районов республики посвященное борьбе с мраморным клопом.
© Sputnik / Томас Тхайцук
Создан республиканский штаб по борьбе с мраморным клопом

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

В начале марта президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил в 2018 году организовать борьбу с мраморным клопом на всей территории республики.

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Борьба с вредителями в Абхазии (52)



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