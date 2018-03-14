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Прокуратура.

Уголовное дело по изнасилованию несовершеннолетней передано в суд

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Обвинительное заключение в отношении Астамура Джопуа утверждено заместителем генпрокура Абхазии и направлено для рассмотрения в суд Сухумского района.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Следственное управление Генпрокуратуры Абхазии передало в суд дело Астамура Джопуа, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девочки и незаконном хранении огнестрельного оружия, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

"Следственным управлением Генеральной прокуратуры окончено расследование уголовного дела по обвинению Джопуа Астамура Северьяновича, 1981 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений: изнасилование в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста, угроза убийством и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия", – говорится в сообщении.

Обвинительное заключение в адрес Астамура Джопуа, как сообщает прокуратура, уже утверждено.

Генеральная прокуратура
© Sputnik Томас Тхайцук
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"13 марта 2018 года заместителем генерального прокурора Абхазии Какалия утверждено обвинительное заключение, а уголовное дело, состоящее из четырех томов, направлено в суд Сухумского района для рассмотрения по существу", — сообщают на сайте Генпрокуратуры.

13 июня 2017 года Прокуратурой Сухумского района было возбуждено уголовное дело в отношении Джопуа Астамура Северьяновича, 1981 года рождения.

Уголовное дело было возбуждено на основании заявления матери потерпевшей. По ее словам, Астамур Джопуа, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, привез малолетнюю девочку, 2003 года рождения, на территорию нефункционирующей спортивной базы и, применяя насилие, угрожая убийством, совершил с ней половой акт.




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