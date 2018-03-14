Хутаба о списке уклонистов Минобороны: спортсмены уже служат Родине

Список из 282 человек, уклоняющихся от службы в армии Абхазии, опубликовало Министерство обороны республики во вторник 13 марта.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Амра Амичба. Абхазские спортсмены, представляя республику на различных международных спортивных соревнованиях, уже служат своему государству, поднимая флаг своей республики. Об этом корреспонденту Sputnik заявил председатель Госкомспорта Абхазии Баграт Хутаба, комментируя факт нахождения спортсменов в списке уклонистов.

"Списки, которые опубликовали, и в которые вошли наши спортсмены, с одной стороны, ничего в этом страшного нет. Но, с другой стороны, хочу, чтобы понимали, со всем уважением к Министерству обороны, что наши спортсмены уже выполняют свой гражданский долг, поднимая флаг нашей республики на пьедесталах почета международных спортивных соревнований", — сказал Хутаба.

Председатель Госкомспорта подчеркнул, что спортсмены физически готовы и в любой момент могут встать на защиту своей Родины.

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"Дай бог, чтобы у нас не было таких обстоятельств, и чтобы у нас всегда был мир, но если придется, то я знаю и физическую подготовку этих спортсменов, и психологическое, и патриотическое воспитание. И, учитывая тот патриотизм, который в них вселили их тренеры, их старшие, родители, их отцы, которые проливали пот и кровь, отстаивая свободу Родины, молодые люди встанут на защиту Абхазии", — уверен Хутаба.

Как уточнили в Госкомитете Абхазии по физической культуре и спорту, перед Минобороны комитет не ходатайствует об освобождении или отсрочке спортсмена от военной службы. Бывают случаи, когда ведомство пишет письмо об освобождении солдата от срочной службы только на момент прохождения спортивного соревнования.