16:11 14 Марта 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Баграт Хутаба

Хутаба о списке уклонистов Минобороны: спортсмены уже служат Родине

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
121 0 0

Список из 282 человек, уклоняющихся от службы в армии Абхазии, опубликовало Министерство обороны республики во вторник 13 марта.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Амра Амичба. Абхазские спортсмены, представляя республику на различных международных спортивных соревнованиях, уже служат своему государству, поднимая флаг своей республики. Об этом корреспонденту Sputnik заявил председатель Госкомспорта Абхазии Баграт Хутаба, комментируя факт нахождения спортсменов в списке уклонистов.

"Списки, которые опубликовали, и в которые вошли наши спортсмены, с одной стороны, ничего в этом страшного нет. Но, с другой стороны, хочу, чтобы понимали, со всем уважением к Министерству обороны, что наши спортсмены уже выполняют свой гражданский долг, поднимая флаг нашей республики на пьедесталах почета международных спортивных соревнований", — сказал Хутаба.

Председатель Госкомспорта подчеркнул, что спортсмены физически готовы и в любой момент могут встать на защиту своей Родины.

Борьба. архивное фото.
© Sputnik. Владимир Баранов
Асланбек Гварамия стал чемпионом мира по вольной борьбе среди юношей

"Дай бог, чтобы у нас не было таких обстоятельств, и чтобы у нас всегда был мир, но если придется, то я знаю и физическую подготовку этих спортсменов, и психологическое, и патриотическое воспитание. И, учитывая тот патриотизм, который в них вселили их тренеры, их старшие, родители, их отцы, которые проливали пот и кровь, отстаивая свободу Родины, молодые люди встанут на защиту Абхазии", — уверен Хутаба.

Как уточнили в Госкомитете Абхазии по физической культуре и спорту, перед Минобороны комитет не ходатайствует об освобождении или отсрочке спортсмена от военной службы. Бывают случаи, когда ведомство пишет письмо об освобождении солдата от срочной службы только на момент прохождения спортивного соревнования.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Лана Плиева
    Супер голос

    Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.

  • Кадры одного из этапов подготовки к запуску спутника Azerspace
    Не мы это!

    Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Мониторинг огня

    Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

  • Александр Винокуров во время награждения за победу в гонке Льеж - Бастонь - Льеж, архивное фото
    Отложенный суд

    Суд бельгийского города Льеж отложил до 19 июня заседание по делу бывших велогонщиков – россиянина Александра Колобнева и казахстанца Александра Винокурова.

  • Сход лавины на ущелье Чычкан на автодороге Бишкек — Ош
    Лавинное заграждение

    В Кыргызстане снежная лавина обрушилась на трассу Бишкек-Ош – 2,5 миллиона кубических метров льда нарушили сообщение городов минимум на три дня.

  • Военнослужащий с ноутбуком, архивное фото
    Хакеру назло

    Белорусские и российские специалисты разрабатывают персональный компьютер, который будет оснащен защитой от кибершпионажа.

  • Янис Урбанович на съезде партии Согласие
    "Латвии – конец!"

    Депутат латвийского Сейма от партии "Согласие" считает, что неважно кто победит в конфликте Россия-НАТО, главное, что в случае противостояния, Латвии настанет конец.

  • Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, архивное фото
    Уйди, прошу!

    Литовский премьер призвал депутата Сейма Миндаугаса Бастиса, подозреваемого в связях Россией, уйти в отставку, но он, похоже, не собирается.

  • Социологический опрос
    Нет и нет

    Большинство граждан Молдовы выступает против идеи объединения с Румынией и переименования государственного языка с молдавского на румынский.

  • Самолет компании Уральские авиалинии, архивное фото
    Вы за это ответите!

    Минтранс России грозит Таджикистану ответными мерами из-за неподтверждения программы полетов авиакомпании "Уральские авиалинии"

  • Выставка Mitt в Москве
    Не пловом единым

    Как Узбекистан решил доказывать свою туристическую привлекательность не песнями и блюдами, а конкретными предложениями и новыми условиями.

  • Депутат Европарламента Яна Тоом
    Неинтересный шпион

    Депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом выразила сомнение относительно причастности России к отравлению агента MI-6 Сергея Скрипаля.

  • Лана Плиева
    Супер голос

    Участница второго сезона международного вокального конкурса "Ты супер!" Лана Плиева стала новым голосом радио Sputnik Южная Осетия.

  • Кадры одного из этапов подготовки к запуску спутника Azerspace
    Не мы это!

    Информация о запуске второго азербайджанского спутника связи Azerspace-2 не соответствует действительности, заявили в космическом агентстве республики.

  • Наблюдатели ОБСЕ.
    Мониторинг огня

    Наблюдатели ОБСЕ намерены провести мониторинг режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Мир в ореховой скорлупе: жизнь физика Стивена Хокинга
Это ужас: появились кадры из дома девочки, пропавшей в Сочи
Это ужас: появились кадры из дома девочки, пропавшей в Сочи
Карта ремонта дорог в Абхазии
Карта ремонта дорог Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia