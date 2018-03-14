Гражданин Грузии задержан в Абхазии за незаконное пересечение госграницы

Нарушитель задержан в ходе проведения сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы в Галском районе.

СУХУМ, 14 мар – Sputnik. Гражданин Грузии, уроженец города Зугдиди Георгий Зарандия, 1984 года рождения, задержан за незаконное пересечение государственной границы. Об этом сообщается на сайте Службы государственной безопасности Республики Абхазия.

Прокуратура Галского района возбудила уголовное дело за "незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия" по части 1 статьи 324 Уголовного кодекса Абхазии.

Нарушитель задержан в ходе проведения сотрудниками СГБ Республики Абхазия и Пограничным управлением ФСБ России в Республике Абхазия совместных мероприятий по обеспечению охраны государственной границы в Галском районе.