МИД Абхазии: власти Грузии поощряют незаконный переход границы

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Незаконный переход грузино-абхазской государственной границы поощряется официальными властями Грузии, сказал Sputnik помощник министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба, комментируя последний инцидент с задержанием нарушителя госграницы Георгия Зарандия.

© Sputnik. Сергей Пятаков Гражданин Грузии задержан в Абхазии за незаконное пересечение госграницы

"За последние годы увеличилось число незаконных переходов гражданами Грузии через государственную границу по реке Ингур. Судя по всему, подобная практика поощряется официальными властями Грузии, которые используют факты задержаний граждан Грузии за незаконное пересечение государственной границы Республики Абхазия в пропагандистских целях", – сказал он.

Как отметил Тужба, абхазская сторона в ходе Женевских международных дискуссий, а также в формате МПРИ (Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты), не раз предупреждала представителей официальных властей Грузии, а также международных посредников о недопустимости нарушения правил пересечения грузино-абхазской государственной границы.

"Мы также неоднократно обращались к грузинской стороне с призывом сосредоточить внимание на данной проблеме и создать необходимые условия для информирования собственных граждан о порядке перехода и пунктах пропуска на грузино-абхазской государственной границе. К сожалению, наши призывы не находят понимания со стороны грузинских властей, которые продолжают политизировать данную проблематику, регулярно вынося эти вопросы на обсуждение в рамках Женевских дискуссий", – подчеркнул дипломат.

Замминистра добавил, что абхазская сторона создала все необходимые условия для цивилизованного пересечения грузино-абхазской границы.

"Вся ответственность за любые инциденты с гражданами Грузии, задержанными за незаконное пересечение государственной границы, полностью ложится на грузинскую сторону", – сказал замминистра.

Гражданин Грузии Георгий Зарандия, пытавшийся незаконно пересечь грузино-абхазскую государственную границу по реке Ингур, был задержан в Абхазии 7 марта 2018 года. В его отношении возбуждено уголовное дело по этому факту.