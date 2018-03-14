Юбилейную медаль выпустят к 25-летию Госкомитета Абхазии по репатриации

СУХУМ, 14 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В честь 25-летия создания Государственного комитета по репатриации будет выпущена юбилейная медаль, сказал председатель Госкомитета Беслан Дбар на встрече с президентом Абхазии в среду 14 марта.

"Юбилейная медаль будет выпущена на заводе "Заря" в Ткуарчале. Мы вручим ее людям, которые много лет отдали делу возвращения людей на историческую родину. Кроме того, будет выпущен праздничный альбом, сейчас он находится в типографии, через несколько дней он выйдет. В целом программа проведения 25-летия Госкомитета по репатриации готова", — сообщил Дбар.

Рауль Хаджимба отметил, что государство будет поддерживать проведение праздничных мероприятий в честь 25-летия Госкомитета по репатриации.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка к двум праздникам: президент Абхазии провел совещание

"Я считаю самым главным создание программы репатриации. Мы из года в год говорим о необходимости такой программы, но, к сожалению, до сих пор нет документа, которому можно было бы следовать", — сказал президент.

В программе должны быть предусмотрены вопросы адаптации вернувшихся на родину, их социальная поддержка, помощь в трудоустройстве, обеспечение их необходимыми условиями для жизни.

Глава Госкомитета по репатриации рассказал, что в 2017 год гражданство Абхазии приняли 382 репатрианта. Также он сообщил, что 86 человек из Иордании и 26 человек из Турции готовы к возвращению на историческую родину.

Рауль Хаджимба подчеркнул, что нужно привлечь зарубежную абхазскую диаспору для участия в празднованиях 25-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.

Государственный комитет по репатриации был создан в целях укрепления и развития отношений между Абхазией и абхазской диаспорой за рубежом 23 марта 1993 года.

В Абхазии действует конституционный закон Республики Абхазия "О репатриантах", по которому в отношении вернувшихся на постоянное место жительства абхазов и абазин в течение пяти лет действует статус репатрианта, в этот период Госкомитет оказывает репатриантам финансовую помощь, предоставляет земельные участки и жилье, помогает в адаптации к новой среде.