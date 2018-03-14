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Презентация книги А.С. Пушкина Евгений Онегин в переводе на абхазский

"Онегин" стал ближе Абхазии: роман в стихах переиздан на абхазском

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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О том, как современный классик, абхазский поэт Мушни Ласуриа переводил на абхазский роман в стихах "солнца русской поэзии", читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Первая книга перевода на абхазский язык романа в стихах "Евгения Онегина" вышла еще в конце 60-х прошлого века.

"Как только я выявил в себе талант писать стихи, параллельно решил заняться переводом. И, конечно же, начал с перевода "Евгения Онегина", – рассказал поэт и переводчик Мушни Ласуриа. – "Евгений Онегин" был и остается самым любимым произведением Пушкина в Абхазии".

Как признался переводчик, поначалу его волновал вопрос, как роман в стихах будет звучать на абхазском.

"Все, что в моих силах было, я сделал. И вышел впервые мой перевод в 1969 году, сначала в журнале "Алашара", а затем и отдельным изданием. С тех пор "Евгений Онегин" на абхазском не переиздавался, потому что не было таких возможностей", – добавил поэт.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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Подарочное издание

В 2018 году "Евгений Онегин" был снова переиздан на абхазском. Как признался переводчик Мушни Ласуриа, новое издание кардинально отличается от старого.

"Во-первых, с 1969 года я, конечно, пересматривал текст. И с тех пор я вносил новые правки в перевод – что-то дополнял, что-то улучшал. И какие-то строфы отличаются от тех, что в издании 1969 года. И пока я жив я не буду ставить точку на этом варианте. Все время буду вносить правки, но в основном сохранится такой академический, канонический текст", – поясняет Ласуриа.

Второе отличие – качество издания.

"Безусловно, книги отличаются друг от друга и по качеству. Нынешняя версия издана на высочайшем полиграфическом уровне. Тут использованы портреты Пушкина, его окружения и так далее. Книга очень богато иллюстрирована. В этом деле мне помогали и московские и местные, абхазские, полиграфисты, и книжники, и художники. Это такое подарочное издание", – добавил переводчик.

Презентация книги А.С. Пушкина Евгений Онегин в переводе на абхазский
© Sputnik / Томас Тхайцук
Презентация книги А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в переводе на абхазский

Издание оценили по достоинству и научная элита и правительственные круги Абхазии.

"Безусловно нужна особая рефлексия для того, чтобы перевести гения русской литературы на абхазский язык. Это удалось нашему академику Мушнию Ласурия", — отметил директор Академии наук Абхазии Зураб Джапуа.

Как отметил президент Абхазии Рауль Хаджимба, перевод "Евгения Онегина" еще больше сблизил русскую и абхазскую культуры.

"Эта книга достойна огромнейшего уважения. Переводом романа гения русской литературы Пушкина, абхазский поэт Мушни Ласуриа еще больше сблизил две страны, две культуры", – сказал президент на презентации книги перевода "Евгений Онегин".

По словам Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии Семена Григорьева, переиздание "Евгения Онегина" на абхазском – большое событие, как для Абхазии, так и для России.

"Я в первый раз услышал перевод Онегина на абхазском языке в 2009 году. Сразу после Евгения Онегина Мушни Таиевич прочел несколько строк из "Мцыри" в переводе, меня тогда поразило то, что, не зная ни слова, я понял, где Евгений Онегин, а где "Мцыри", что вот эта музыкальность стихосложения и пушкинского, и лермонтовского была полностью передана на абхазский язык", — отметил посол России в Абхазии.

Мушни Ласуриа — Народный поэт Абхазии, переводчик, литературовед, критик, действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Д.И. Гулиа, лауреат Государственной премии имени Ш. Руставели, лауреат Всероссийской премии имени А. Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей РФ, президент Ассоциации писателей Абхазии. Среди его переводов — роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин", поэмы М. Ю. Лермонтова, "Новый Завет" и множество стихотворений из мировой классической литературы. Кроме того, он является составителем двухтомника "Антология абхазской поэзии".

В 2010 году Мушни Ласуриа был награжден президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым медалью имени Пушкина за большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и развитие культурных связей между Россией и Абхазией.




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