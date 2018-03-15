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Дипломаты обсудили подготовку очередного раунда Женевских дискуссий

Форум грузинской пропаганды, или Что дадут Женевские дискуссии Абхазии

© Sputnik. Владимир Федоренко
В Абхазии
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Темы:
Женевские дискуссии (41)
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Очередной раунд Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье пройдет 27-28 марта 2018 года. О том, чего ждать Абхазии от международных переговоров, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Задолго до начала Женевских дискуссий грузинские должностные лица не раз заявляли о стремлении вести более активную политику примирения с Абхазией и Южной Осетией. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили официально сообщил, что готов лично подключиться к переговорам. В Абхазии этот факт приняли позитивно, так как грузинская сторона впервые представит на дискуссионной площадке чиновника такого ранга.

Даур Кове
© Фото: apsnypress.info
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"Очень часто в Женевских дискуссиях уровень представительства грузинской стороны был представлен непропорционально абхазской и осетинской и даже российской. Если с нашей стороны присутствует министр иностранных дел и другие ключевые сотрудники дипломатического ведомства, то с грузинской стороны – это были советники, представители каких-то других структур, но не столь высокого ранга", – сказал эксперт в международных отношениях Максим Гвинджия.

По его мнению, такой политик, как премьер-министр, может оказать существенную роль в принятии важных для обеих сторон вопросов.

"В Женевских дискуссиях обсуждается очень много насущных вопросов и ежедневных проблем, с которыми сталкиваются обе страны в связи с продолжающимся противостоянием, в частности, это вопросы, касающиеся перехода границы, гуманитарные вопросы, вопросы безопасности. Так вот, участие чиновников высокого ранга, я думаю, поможет более оперативно решать эти проблемы", – отметил Гвинджия.

По мнению же экс-министра иностранных дел Абхазии Вячеслава Чирикба, участие премьер-министра Грузии в Женевских дискуссиях не носит большого практического смысла.

"Намерение премьер-министра Грузии самому поучаствовать в Женевских дискуссиях, имело бы смысл, если бы он приехал в Женеву с готовностью к каким-то серьезным политическим шагам в области безопасности, с инициативами по укреплению доверия, по отказу от политики международной изоляции Абхазии, или же с другими конкретными предложениями, направленными на начало процесса нормализации отношений между нашими странами. И не в последнюю очередь – с готовностью подписать соглашение, содержащее обязательства по неприменению силы. Ничего этого в заявлениях премьера я не услышал", – аргументировал он.

Камень преткновения

Абхазская сторона на Женевских дискуссиях уже на протяжении десятилетий пытается добиться подписания соглашения о неприменении силы.

"Это такой камень преткновения и для нашей стороны, и для российской, потому что Грузия постоянно отказывается подписывать какое-либо соглашение о неприменении силы по отношению к Абхазии. Я не думаю, что участие премьера Грузии способствует быстрому подписанию документа о неприменении силы", – считает Максим Гвинджия.

Предложения премьер-министра Грузии расширить мандат о прекращении огня и придать Женевским переговорам мандат политического решения конфликта, экс-министр иностранных дел республики Вячеслав Чирикба видит туманными.

Президент Южной Осетии принял сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье
© Фото: Пресс-служба президента РЮО
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"Содержащиеся в обращении премьер-министра предложения хотя и звучат как желание повысить эффективность и политические полномочия женевского процесса, все же достаточно туманные, чтобы понять конкретные намерения грузин насчет изменения формата Женевских дискуссий, против чего, кстати, они сами всегда весьма энергично выступали. Практически все оппозиционные силы в Грузии подвергли высказывания премьера, сделанные в преддверии десятилетней годовщины конфликта вокруг Южной Осетии, жесткой критике, обвиняя его чуть ли не в капитулянтстве перед Россией. И это симптоматично – любой шаг в сторону прагматизма в отношениях Грузии с Россией или с Абхазией и Южной Осетией вызывает яростную оппозицию со стороны значительной части политического истеблишмента Грузии. Я усматриваю в этом и слабость медийно-информационной политики нынешних властей Грузии, которые так и не смогли донести до своего общества идею необходимости смены абсолютно бесперспективной для Грузии парадигмы конфронтационного подхода в отношениях с Россией, Абхазией и Южной Осетией", – отметил Чирикба.

И тем не менее, эксперт в международных отношениях Максим Гвинджия считает, что премьеру Георгию Квирикашвили на дискуссионной площадке придется четко объяснять свою позицию.

"В этом случае участвует высокое должностное лицо Грузии, он должен будет отвечать за свои слова, ему придется четко объяснять свою позицию, это не останется просто словами какого-нибудь советника. Это уже будут слова премьер-министра Грузии. И хочется верить, что заявление Грузии наладить отношения с Абхазией – не просто популизм", – добавил Гвинджия.

Абхазская сторона, по его словам, не теряет надежду на то, что рано или поздно Грузия пойдет на конструктивный диалог.

"Все-таки мы не теряем надежду на то, что когда-нибудь Грузия перейдет от лозунгов к реальным делам, – выразил надежду он. – Но здесь есть большое препятствие – многочисленные силы, которые действуют в Грузии. И самое большое препятствие – закон об оккупированных территориях, принятый в Грузии, и который фактически является проблемой для налаживания нормальных отношений. Естественно мы хотим, чтобы Женевские дискуссии принесли действительно реальные, стабильные гарантии безопасности".

Форум для пропаганды

По мнению Вячеслава Чирикба, Грузия использует Женевские дискуссии для собственной пропаганды.

"Несмотря на то, что Женевские дискуссии представляют собой важный международный форум, и, по сути, единственную международную площадку, где Абхазия напрямую высказывает свою точку зрения на важные для нее проблемы высоким представителям крупнейших международных акторов, на политическом "фронте" существенных прорывов не отмечено. Грузия старается использовать этот форум скорее для пропаганды, чем для действительного обсуждения стоящих между нашими странами проблем. Именно потому, чтобы наполнить дискуссии содержанием, мы стали больше внимания уделять в Женеве "гуманитарной корзине", – пояснил он.

Темы:
Женевские дискуссии (41)

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