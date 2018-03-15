Ачба: прокуроры будут отвечать за незаконное строительство в своих районах

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба на коллегии Генпрокуратуры рассказал, что прокуроры, работающие в районах Абхазии, будут нести ответственность за незаконное строительство в подведомственных районах.

Работа, которая ведется органами прокуратуры в этом и в других направлениях, недостаточная, сказал генеральный прокурор республики.

"Работа, которая нами ведется, недостаточная в плане усиления надзора по всем направлениям, это касается следственного управления, управления общего надзора, судебного надзора, касается надзора прокуроров за издаваемыми актами на местах. Также это касается незаконного строительства, выделения земельных участков", — добавил он.

Предоставлено пресс-службой президента Абхазии Незаконное строение начали сносить в Пицундо-Мюссерском заповеднике

По его словам, не должно быть таких моментов, когда президент указывал бы на незаконное строительство.

"Мы отправили распоряжение в районные органы, чтобы у нас не было таких моментов, когда президент проводит нам "экскурсию" по Пицунде. О незаконном строительстве не знают ни главы администраций, районные органы не знают, и не знают прокуроры. Оказывается, только президент должен нас привести за ручку и показать, где и что неправильно стоит. Имейте в виду, прокуроры Гагры, Гудауты и остальных районов, что в будущем вы будете наравне с главами местных администраций отвечать за подобное состояние вещей", — подчеркнул генпрокурор.

Реагировать на подобные правонарушения следует своевременно, заметил Зураб Ачба.

"Мы приходим тогда, когда люди уже возвели строения, работают уже год, и через год мы приходим и говорим, что объект незаконно построен. А где вы были раньше, где контролирующие органы, где прокурор, где главы администраций. Это было в прошлом году, и в этом году, наверное, есть новые постройки, прокуроры, имейте это в виду. Я вас очень прошу, занимайтесь своими обязанностями", — призвал генпрокурор.

Строящиеся незаконно объекты на территории Пицундо-Мюссерского заповедника Рауль Хаджимба посетил в апреле 2017 года. После этого выездного совещания глава государства распорядился снести все нелегальные постройки.

В октябре 2017 года президент Абхазии провел совещание по вопросам исполнения судебных решений, на котором заместитель генпрокурора республики Георгий Аршба сообщил о том, что пять исков по незаконному строительству на территории Пицундо-Мюссерского заповедника были направлены в суды разной инстанции. Все иски были удовлетворены.