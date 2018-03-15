Мухамед Килба: оружие в абхазских домах бесхозно

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В Абхазии оружие в домах находится бесхозно, сказал на коллегии Генпрокуратуры секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба в четверг 15 марта.

"Я, как профессиональный военный, могу сказать, что оружие находится в наших домах, в наших семьях бесхозно, по-другому я не могу это назвать. Спасибо нашим журналистам, что поднимают этот вопрос, они уже кричат об этой проблеме. При этом находятся люди, которые пытаются быть экспертами в тех вопросах, в которых не имеют понятия", — добавил он.

Правила хранения оружия в республике должны быть жесткими, считает Килба.

"Нужно сделать так, чтобы доступ к этому оружию имели только те лица, за которыми оно будет закреплено. У нас зачастую и больные люди носят оружие, в частности, было убийство в Гудауте, был убит очень близкий наш товарищ. Больные люди имеют свободный доступ к оружию", — сказал Килба.

Секретарь Совета Безопасности Абхазии подчеркнул, что очень часто оружием обладают неподготовленные люди, не умеющие им пользоваться.

"А что без оружия страшновато выходить на улицу? Я, слава богу, и по набережной гуляю, я неохраняемое лицо, имею право на ношение оружия, законно выданное МВД Абхазии. Оружие подарено мне лично президентом своим распоряжением, но я же не хожу с ним", — заметил он.

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Генеральный прокурор Абхазии Зураб Ачба сказал, что закон, регламентирующий вопрос хранения и ношения оружия, находится в Парламенте, и выразил надежду на то, что он будет принят и начнет действовать в скором времени.

"Если у отца есть оружие, сын не должен иметь к нему никакого отношения и доступа. Правила хранения должны быть жесткие. Если человек зарегистрирует, проведет анализы, которые требуются при регистрации оружия, от этого все выиграют", — считает Мухамед Килба.

Оружие в Абхазии должно быть учтено, а неучтенное оружие должно быть изъято, уверен глава Совбеза республики.