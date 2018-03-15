Генпрокуратура: в Абхазии произошел рост преступности в 2017 году

Генеральная прокуратура Абхазии в четверг 15 марта провела коллегию, посвященную итогам работы ведомства за 2017 год.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В 2017 году зафиксирован рост преступности почти на 15%, сказал первый заместитель генерального прокурора Абхазии Георгий Аршба на коллегии Генпрокуратуры в четверг 15 марта.

"В республике зафиксировано 910 преступлений различной степени тяжести, в аналогичном периоде 2016 года было зарегистрировано 772 преступления. Следует отметить, что в 2015 году было 1277 преступлений", — подчеркнул он.

Процент раскрываемости всех 910 преступлений составляет 67,1. Из них 32 дела об убийствах с покушениями, 257 уголовных дел по фактам краж чужого имущества, 9 уголовных дел по фактам грабежей, 43 уголовных дела по разбоям, из которых раскрыто 6 дел.

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"84 уголовных дела было возбуждено по фактам незаконного хранения и ношения оружия, 179 уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков. Участились случаи совершения преступлений группой лиц с применением огнестрельного оружия и сопряженное с проникновением в жилища", — рассказал Георгий Аршба.

20 уголовных дел было возбуждено по дорожно-транспортным происшествиям со смертельным исходом.

"В 2017 году судами Республики Абхазия с участием прокурора рассмотрено 474 уголовных дела, по которым вынесено 447 приговоров. Общее количество осужденных в 2017 году составляет 517 лиц, из которых к лишению свободы приговорен 212 человек. Анализ уголовных дел в 2017 году показал, что, как и в предыдущие годы, они были связаны с незаконным оборотом, посевом наркотических средств, а именно 154 уголовных дела. По ним было осуждено 153 человека", — сказал он.

По кражам личного имущества было возбуждено 105 уголовных дел, по которым осуждено 126 человек.

"По нарушениям правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств было возбуждено 53 уголовных дела, по которым осуждено 46 лиц, по воинским преступлениям 14 уголовных дел, 17 дел было об убийствах, по которым осужден 21 человек", — подчеркнул Аршба.

Судебным управлением Генеральной прокуратуры и прокурорами на местах в 2017 году в Кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда было внесено 38 кассационных представлений на незаконные и необоснованные приговоры, сообщил Аршба.

"Из них 26 удовлетворено. В президиуме Верховного суда Абхазии было рассмотрено восемь представлений и жалоб на решения суда первой кассационной инстанции, из которых два представления Генеральной прокуратурой были удовлетворены", — рассказал он.

Одно из приоритетных направлений работы прокуратуры – деятельность по защите прав и интересов несовершеннолетних, отметил первый заместитель генпрокурора.

"В 2017 году в Республике Абхазия зарегистрировано 25 преступлений, совершенных 24 несовершеннолетними, что составляет 2,2% от общего числа зарегистрированных преступлений. Для сравнения, в течение 2016 года 25 преступлений было совершено 28 несовершеннолетними, таким образом, в 2017 году подростковая преступность по сравнению с 2016 годом остается на прежнем уровне", — заметил Аршба.

Однако наблюдается увеличение преступлений, совершенных группой лиц, таких преступлений было 17.

"За отчетный период прошли обучение четыре сотрудника по различным направлениям прокурорской деятельности. Прием на работу в органы прокуратуры осуществляется после тщательной проверки деловых качеств", — рассказал он.

В соответствии с заключенными договорами между Генеральной прокуратурой Абхазии и России в академиях Генеральной прокуратуры РФ в Москве, Санкт-Петербурге продолжают повышать квалификацию работники Генпрокуратуры Абхазии.