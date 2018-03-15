Сборная Абхазии по волейболу выступит на Всемирных играх в Казани

Основной состав Сборной Абхазии по волейболу, которая будет участвовать на Всемирных играх в Казани, уже сформирован.

СУХУМ, 15 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Юниорская сборная Абхазии по волейболу примет участие на IV Всемирных играх, которые пройдут в Казани в мае текущего года, рассказал корреспонденту Sputnik главный тренер Абхазии по волейболу Руслан Царгуш.

"Недавно нам сообщили о том, что мы будем участвовать в играх, которые в мае пройдут в столице Татарстана. Сборная уже практически сформирована. Состоит из спортсменок из Гудауты, Гагры и Сухума. Возраст 14-15 лет. Надеемся, что спортсменки до этого времени не получат травму", – сказал Царгуш.

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Сборы, по словам тренера, пока еще не начались.

"Мы только недавно провели отбор. Сборов еще не было. Мы естественно будем тренироваться вместе, чтобы сыграться. Потому что каждый играет в своем клубе, спортсменкам это необходимо", – отметил он.

Перед Всемирными играми волейболистки также примут участие в турнире в Москве.

"Это будет своеобразной подготовкой к главным играм в Казани. Мы планируем этот же состав взять в Москву. Но уже могу отметить, что у всех спортсменок бойцовский характер, только по росту отстаем от российских спортсменов, но наш южный темперамент сыграет свою роль на играх", – добавил Руслан Царгуш.

Сборная Абхазии уже второй раз принимает участие во Всемирных играх по волейболу.