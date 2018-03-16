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Судебный молоток и весы правосудия

Скоро суд: расследование убийства в Абхазии российского туриста близится к концу

© Depositphotos/ Belchonock
В Абхазии
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Начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Нонна Смыр на коллегии Генпрокуратуры 15 марта рассказала о ходе расследования убийства российского туриста Андрея Кабанова, совершенного 11 июля 2017 года в Гудаутском районе.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Следственное управление Генпрокуратуры, по словам начальника этого подразделения Нонны Смыр, намерено скоро передать в суд дело об убийстве российского туриста Андрея Кабанова. Преступление было совершено в июле 2017 года в селе Приморское.

Участок дороги, на котором было совершено нападение на туристов
© Sputnik Бадрак Авидзба
Генпрокуратура назвала имена подозреваемых в убийстве российского туриста

Скоро в суд

Одно из самых резонансных преступлений в Абхазии произошло в разгар летнего курортного сезона, который и без того уступал по показателям предыдущему 2016 году.

Нападение на российских туристов и убийство одного из них — Андрея Кабанова — было воспринято в обществе очень остро, люди призывали как можно скорее найти и самым суровым образом наказать убийц.

Спустя восемь месяцев Генеральная прокуратура заявила о том, что следственные мероприятия близки к завершению.

"По этому делу задержаны братья Джинджолия, в их отношении избрана мера пресечения – арест. Им предъявлено обвинение, материалы уголовного дела по убийству Кабанова в ближайшее время будут направлены в суд", — сообщила начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Нонны Смыр.

Такого еще не было

Разбойное нападение на российских туристов из Москвы, в результате которого погиб один из отдыхающих — Андрей Кабанов — было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля 2017 года. Вместе с погибшим были супруга Наталья Кабанова, двое их детей и семья Чижиковых — Николай и Наталья тоже с двумя маленькими детьми.

Преступления против туристов случаются не так уж редко, но за все послевоенное время в Абхазии это было первое убийство. По тревоге были подняты все силовые структуры республики. Убийц искали не только с земли, но и с воздуха, задействовав вертолет Минобороны.

Посольство России в Абхазии выразило надежду на то, что преступники будут найдены и наказаны. На сайте посольства появилось предупреждение российским отдыхающим о том, чтобы они вели себя осторожно и бдительно, находясь в республике.

По поручению президента премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию доставки на родину пострадавшей семьи и тела погибшего.

Пойманы через несколько дней

Установить и задержать подозреваемых в этом преступлении удалось всего лишь через несколько дней, ими оказались братья Адгур и Даур Джинджолия, жители села Абгархук Гудаутского района. Они во всем сознались.

Как сообщала пресс-служба Генпрокуратуры, задержать подозреваемых за столь короткое время удалось в результате слаженных действий подразделений СГБ и МВД республики.

27 июля прокуратура Гудаутского района предъявила обвинение братьям Джинджолия, задержанным по подозрению в нападении на группу туристов и убийстве Андрея Кабанова.

Фотография ножа предполагаемого бывшего хозяина
© Фото: Предоставлено предполагаемым бывшим хозяином
Нож судьбы: улика из прошлого

Память убитого российского туриста почтила молодежь республики 14 июля, которая возложила цветы к посольству России в Абхазии.

Нож из прошлого

К концу июля с редакцией Sputnik Абхазия связался житель Москвы Илья Жуков, который узнал среди улик, принадлежавший ему нож. Его у него отняли грабители в 2015 году в Абхазии.

По его словам, отдыхая с супругой в том же районе, приблизительно, где и было совершено убийство Андрея Кабанова, на них напали двое в масках и среди прочих вещей унесли тот самый нож.




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