Вечер-реквием, посвященный погибшим в Мартовском наступлении, прошел в Сухуме

Вечер-реквием в память погибших в Мартовском наступлении был организован Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

СУХУМ, 16 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Вечер-реквием, посвященный павшим в Мартовском наступлении в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов состоялся в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба в пятницу 16 марта.

Перед началом вечера-реквиема минутой молчания почтили память 222 погибших в Мартовском наступлении.

Перед собравшимися выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба, который отметил, что события, связанные с Мартовской наступательной операцией по освобождению Сухума, вошли в историю Отечественной войны народа Абхазии как важный и ответственный этап в изгнании грузинских агрессоров с территории республики.

"Несмотря на тяжелые потери и трагические последствия, данная операция сыграла серьезную подготовительную роль в успешном осуществлении дальнейших военно-стратегических планов наших Вооруженных сил. В ходе боевых действий, происходивших 15-16 марта 1993 года, был нанесен значительный ущерб грузинским оборонительным укреплениям", — подчеркнул глава государства.

В концерте приняли участие: Государственная хоровая капелла Абхазии, Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея, солисты Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба Нана Черкезия и Алхас Ферзба, солистка Москонцерта Любовь Молина, солист Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Артем Сафронов.

Дирижером концерта стал Народный артист Абхазии, директор Государственной хоровой капеллы Абхазии Нодар Чанба.

Музыканты исполнили последнее произведение композитора Вольфганга Моцарта "Реквием" Ре минор – это траурная заупокойная месса, написанная на канонический латинский текст.

Вечер-реквием был организован Министерством культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

15 марта 1993 года в ходе контратаки абхазские бойцы форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Так была начата операция по освобождению Сухума. Однако, как и 5 января 1993 года, дальнейшего развития наступление не получило. После кровопролитных боев 17 и 18 марта абхазские части вернулись на исходные позиции. В Мартовском наступлении на Сухум абхазская армия потеряла 222 человека, операция вошла в историю как неудачная, однако многие ветераны считают, что именно она стала поворотной точкой в Отечественной войне народа Абхазии.