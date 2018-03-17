Сара Абрамян из Абхазии вышла во второй этап шоу "Голос. Дети!"

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Десятилетняя певица из Абхазии Сара Абрамян вышла во второй этап музыкального шоу "Голос. Дети!" в пятницу 16 марта.

Певица исполнила популярную песню Полины Гагариной "Драмы больше нет". Двое членов жюри из троих – Валерий Меладзе и певец Баста повернули свои кресла в строну Абрамян, что означало, что каждый из них хочет взять Сару в свою команду для продолжения ее участия в конкурсе.

"У тебя совершенно удивительный голос и очень такой взрослый, извлечение звука правильное и ноты держишь хорошо, это великолепно", — сказал Валерий Меладзе.

Своим наставником в проекте "Голос. Дети!" Сара Абрамян выбрала Валерия Меладзе.

"Я была уверена, что тебе лет 15, если честно, с такой уверенностью ты пела, и такой оформившийся голос, ты им очень хорошо управляешь", — сказала, оценивая выступление Сары Абрамян, член жюри Пелагея.

10-летняя Сара родилась в Сухуме. Учится в сухумской средней школе № 2 имени А.С. Пушкина. Чтобы определить, стоит ли Саре серьезно заниматься вокалом, мама привела дочь к абхазской эстрадной певице Хибле Мукба в детскую студию эстрады "ДоРеМи". Прослушав ее, Хибла поняла, что девочка с великолепным слухом и голосом.

Детская студия эстрады "ДоРеМи" существует с 2011 года. Сегодня в студии обучаются 14 юных артистов.

"Голос" состоит из 3 этапов. Первый этап — это прослушивание всех участников, в результате которого каждый из членов жюри набирает себе команду. Во втором этапе между членами разных команд будут проводиться попарные состязания. В заключительной части народное голосование выберет победителя.