Князь Абхазии на выезде: спектакль "Келешбей" покажут в Москве

Как проходила репетиция спектакля "Келешбей" в ожидании поездки в Москву, волнуются ли абхазские актеры из-за первого выступления перед российской публикой и почему новая постановка Молодежного театра в девятый раз собирает полный зал, в материале корреспондента Sputnik.

Амра Амичба, Sputnik

Актеры Ахра Кварчия и Беслан Лагулаа встретили съемочную группу Sputnik за кулисами. Они уже сыграли свои сцены на репетиции. Молодой актер Ахра Кварчия исполняет роль младшего сына Келешбея – Батала Чачба. Его друг Беслан в новом спектакле предстает в образе турецкого Таяр-паши.

"С приезда Таяра в Абхазию и начинается действие спектакля. Когда предложили такую ответственную роль, было немного боязно. Но с помощью режиссера смог осилить, думаю", — сказал Беслан.

Актеры признались, что первый выезд с труппой театра — для них волнительное событие.

"Ждем новых ощущений и впечатлений. Ждем нового зрителя. Переживаем, как все удастся, потому что это и новая сцена для нас, — отметил Беслан Лагулаа. — Тематика спектакля интересная, сложная. Интерпретаций истории много, и поныне не знаем, кто убил Келешбея – сами абхазы, турки, русские или грузины. Поэтому интересно услышать мнение, как воспримут спектакль помимо нашей диаспоры, еще и местные жители, которые придут на просмотр".

В постановке играют Народная артистка Абхазии Софа Агумаа и Заслуженная артистка Абхазии Ирина Когония. Присутствие на площадке маститых актрис, признаются молодые исполнители, вселяет в них уверенность.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актеры молодежного театра во время сборов на гастроли спектакля "Келешбей"

В рамках празднования 60-летия со дня образования московской абхазкой диаспоры 20 марта во Дворце культуры "Москвич" в 19 часов выступит Молодежный государственный театр Абхазии со спектаклем "Келешбей". Спектакль будет идти с синхронным переводом, который читает Ирма Шинкуба. Это самый аншлаговый спектакль театра. Со дня премьеры состоялось уже восемь показов, и все они прошли при полном зале Абхазского драмтеатра.

Репетиция к девятому показу спектакля под руководством режиссера, Народного артиста Абхазии Шалвы Гицба шла уже более трех часов.

"Активными надо быть, активными! Сегодня вы выходите на сцену, и опять полный зал", — подстегивал Гицба молодежь. Режиссер требует полной отдачи даже на репетициях, не допускает неискренности и фальши.

© Sputnik / Томас Тхайцук Актеры молодежного театра во время сборов на гастроли спектакля "Келешбей"

А на помощь актеру, который забыл слова своего героя, пришел коллега Алиас Авидзба, присевший на авансцену. Вся труппа уже давно заметила феноменальные способности его памяти.

"Такая память, не знаю, радоваться этому или нет, — с улыбкой сказал Авидзба, который играет среднего сына Келешбея Чачба – Сафарбея. — Мы только застольную читку, так называемую, прошли, а у меня уже в памяти откладываются все реплики, не только свой текст, но и всех партнеров по спектаклю. Когда забывают реплику свою, спрашивают, отвечаю".

Авидзба объясняет такую забывчивость актеров на репетиции волнением.

"Сама пьеса сложная, серьезная, роли очень ответственные. Всякое бывает на сцене, так скажем. Когда один человек в пылу запнулся или поменял мизансцену, есть актеры, для которых это не имеет значения, но есть и другие, для которых любое изменение, даже изменение шага либо движения какого-то, сбивает его. Сейчас не практикуются суфлеры в театрах, раньше было обязательным атрибутом", — заметил Алиас Авидзба.

© Sputnik / Илона Хварцкия Режиссер спектакля "Келешбей" Шалва Гицба во время репетиции

Режиссер Гицба делится своим мнением, почему к спектаклю у публики постоянно высокий интерес.

"Что-то увидели в спектакле. Все, думаю, из-за того, когда люди видят то, что заставляет их задуматься, сравнивать прошлое и настоящее – все вкупе заставляет их чувствовать что-то, из-за чего приходят из раза в раз смотреть спектакль, – сказал он. — Зритель принял тематику, игру актеров. Актуальными стали тема, фразы и умозаключения, звучащие в спектакле, о родине и других жизненных ценностях".

Режиссер вспомнил и свой первый гастрольный опыт.

"Таким же молодым актером я в 1973 году с корифеями Абхазского драматического театра имени Чанба Азизом Агрба, Шарахом Пачалиа и другими в течение недели показывали спектакли в Москве. Репертуар был замечательный, тогда у нас режиссером была Нелли Эшба. Мы тогда считались лучшим кавказским театром", — вспоминает Шалва Гицба.

Представитель московской абхазской диаспоры Инна Барчан порекомендовала устроить показ "Келешбея" в Москве, приурочив его к 60-летию московской диаспоры.

"Несколько сцен нам было предложено диаспорой. Некоторые сцены нам не подходили по параметрам — то света мало, то звука, то размер сцены был мал для наших декораций. В итоге выбрали сцену культурного центра "Москвич" на тысячу мест, который по всем параметрам подходит, он почти идентичен со сценой Абхазского драмтеатра, где мы выступаем со спектаклями, — сказал актер Алиас Авидзба. – По нашей информации, почти все билеты уже проданы. Мы разговаривали с представителями нашей диаспоры, они собираются пригласить театральных критиков и театроведов на спектакль. Наш зритель, возможно, нам прощает что-то, будет полезно услышать критику со стороны".

Перед выездом в Москву Молодежный театр вновь собрал полный зал зрителей на спектакль "Келешбей". Цветы и несмолкаемые аплодисменты стали наградой за многочасовые репетиции и искреннюю игру. Сразу по окончании начался демонтаж декораций, которыми, кстати, занимались сами актеры, за неимением "лишних" свободных рук и финансовых средств.

"Мы свой лучший спектакль везем в Москву", — не без гордости заявили молодые актеры, упаковывая свои костюмы.