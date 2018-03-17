Усиленный режим: МВД Абхазии обеспечит безопасность выборов президента России

Выборы президента Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Жители Абхазии, имеющие российский паспорт, могут проголосовать на 20 избирательных участках на территории республики.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В целях обеспечения общественного порядка и недопущения правонарушений на избирательных участках в период проведения выборов президента Российской Федерации установлен ряд мероприятий согласно плану, утвержденному министром внутренних дел Абхазии Гарри Аршба. Об этом Sputnik рассказали в пресс-службе МВД республики.

"Личный состав МВД Абхазии переведен на усиленный режим несения службы на период подготовки и проведения выборов и до особого распоряжения. В обеспечении правопорядка задействованы порядка 300 сотрудников милиции и авто-патрульные группы", — отмечает пресс-служба МВД.

Главные задачи личного состава, задействованного на избирательных участках – оказание помощи избирательным комиссиям в соблюдении гражданами установленных на выборах правил, недопущение нарушений общественного порядка на избирательных участках.

Установлено обеспечение сопровождения членов избирательных комиссий и выборной документации в Посольство Российской Федерации, все избирательные участки берутся под круглосуточную физическую охрану, отмечается в сообщении пресс-службы МВД.

Также в день выборов будет установлен усиленный контроль за безопасностью дорожного движения. Общее руководство за обеспечением правопорядка на всех территориальных избирательных участках возложено на начальников городских управлений и районных отделов внутренних дел.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. На этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.