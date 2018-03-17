Почетный зять Абхазии: история британца Джорджа Хьюитта

О том, что связывает британского кавказоведа, профессора Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Джорджа Хьюитта с Абхазией, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Британца Джорджа Хьюитта связывает с Абхазией не только сфера научных интересов, но и родство. Но обо всем по порядку.

Случайное знакомство

Знакомство британца с Абхазией началось с абхазского языка. После изучения классической литературы в Кембриджском университете Джордж Хьюитт поступил в докторантуру, где изучал отношения между Древней Грецией и Арменией.

"Записавшись на этот курс и приступив к изучения древнего армянского языка, я начал интересоваться грузинским и другими кавказскими языками. Осознав, что их изучение более трудоемко, я еще больше заинтересовался и проводил много времени, читая о них на протяжении двух лет, параллельно собирая материалы об армянском языке", – вспоминает британский ученый.

Через знакомого классика, который позже стал профессором сравнительной филологии в Кембридже, и его коллеги черкеса, который жил в Анатолии, Хьюитт смог провести несколько недель в Демир Капи летом 1974 года.

"Однажды я поехал оттуда в Хаджи Осман Кею, где несколько людей еще говорили на убыхском. Там мне дали телефон последнего свободно говорящего на убыхском человека. В Стамбуле жил Тейфик Эсенч, с которым я сделал много записей об убыхском языке. Все эти записи сейчас доступны на моем сайте — ‪georgehewitt.net", – рассказывает он.‬

Благодаря встречам с убыхами и черкесами, у Джорджа Хьюитта появился интерес к изучению черкесского и убыхского языков.

"Но изучать абхазский не планировал. Каким-то образом мне удалось уговорить британского посла отправить меня как студента по обмену в Тбилиси на один год (1975-1976 годы). Там я также попросил о помощи в изучении дагестанских языков, нахского и северо-западных кавказских языков, но мне нужен был перевод на английский, так как я не знал ни грузинского, ни русского", – добавил Хьюитт.

Наставник для изучения аварского и чеченского был легко найден, но никто не нашелся, кто мог бы помочь Джорджу Хьюитту изучить грамматику черкесского языка через английский.

"Поэтому мне предложили абхазский, и я согласился. Я часто искал носителей каждого языка в студгородке, где я жил, и мне сказали о двух абхазах, которые жили с черкесом и грузином в одном корпусе", – рассказал он.

Именно здесь в студгородке пересеклись научные интересы Джорджа Хьюитта с личными.

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"Абхазок, которые жили в студгородке, звали Аза Инал-ипа и Заира Хиба. Я встретил их в конце сентября и до декабря общался с ними, особенно с Заирой, с помощью черкеса Алмира Абрегова, который переводил мой английский Заире, которая знала грузинский – ее пятый язык. После декабря мы смогли достаточно свободно разговаривать по-грузински и поженились в июне 1976 года. Аза и Алмир также поженились в том году. Я вернулся в Англию в августе, а Заира приехала ко мне в январе 1977 года", – вспоминает Хьюитт.

Так Джордж Хьюитт связал себя родственными узами с абхазами, и, как он признается, быть абхазским зятем ему интересно, но сложно.

"Быть абхазским зятем, и нужно упомянуть, что вначале нежелательным, было интересным, хотя иногда и сложным опытом на протяжении многих лет, учитывая различные культурные традиции англичан и абхазов. Ну, живя в Англии, конечно, легко быть зятем в Абхазии", – признается он.

В Риме веди себя как римлянин

Джорджа Хьюитта в Абхазии поразила гармония между этническими группами, которые проживают в республике.

"Когда я впервые посетил Абхазию в 1976 году, меня поразил факт гармонии между этническими группами, которые делят не только один или несколько языков, но и дома друг друга – никто не закрывал дверь на ключ, выходя на рынок в городе, который знал лучше всего (Очамчыра). Времена изменились к началу кризиса в конце 80-х. Но то, что, я надеюсь, никогда не изменится, это осознание того, что развитое общество не может быть замкнутым и жить в изоляции", – выразил свою точку зрения Хьюитт.

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Британец убежден в том, что в каждом обществе есть эквивалент английской пословицы "В Риме веди себя, как римлянин". Но, несмотря на этот принцип, ему нелегко было адаптироваться в Абхазии.

"В каждом обществе есть эквивалент английской пословицы "В Риме веди себя как римлянин", или как говорят грузины: "Надевай шляпу страны, в которой находишься". Если спросить Заиру, она скажет вам, что Джордж Хьюит надевал только одну шляпу – свою, и что он не носит чужую. Другими словами, я нелегко адаптировался. Возможно, это из-за того, что я был единственным ребенком в семье, и всегда вел себя немного как подросток, – поясняет он. – Я не привык вести себя определенным образом только потому, что того требуют традиции. Если я не вижу в этом смысла, мне сложно этому следовать".

В абхазских традициях британец не может понять и принять традиции траурных ритуалов.

"Траурные ритуалы я нахожу самыми обременительными и занимающими много времени для общества, которое борется с экономическими трудностями, потому что выполнение своих дел второстепенно по сравнению с этими ритуалами", – объясняет Хьюитт свою позицию.

Еще одно различие в особенностях менталитета, как отметил британец, – отношение к застолью.

"На Западе многие вещи решаются за обеденным столом. Мне кажется, это совершенно невозможно в Абхазии и на всем Кавказе, где намного важнее следовать, на мой взгляд абсурдному и очень долгому, ритуалу тостов, чем сконцентрироваться на важных вещах, которые нужно обсудить и для которых отведено обеденное время. Бизнес-решения уходят на второй план", – говорит Хьюитт.

Абхазский зять также не может понять отношение абхазов к выпивке за рулем.

"Слишком лояльное отношение к выпивке за рулем. В действительности, стандарты вождения должны быть улучшены, введя жесткие наказания за езду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Это не просто мнение человека извне – это зачастую пугающий опыт на дорогах Абхазии", – добавил он.

По словам Хьюитта, в Абхазии практически невозможно иметь личное пространство.

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"Будучи единственным ребенком и живя в стране, где многодетные семьи уже давно в прошлом, я чувствую себя абсолютно комфортно в своей стране. Личное пространство в Абхазии – дело сложное. В то же время я осознаю, что иметь большой круг родственников и возможность позвонить им при чрезвычайных ситуациях, — очень удобно. Говоря о хорошем, позвольте мне упомянуть национальное дружелюбие и щедрость", – отметил он.

Почетный консул

Несмотря на то, что Джордж Хьюитт не живет в Абхазии, он связан с республикой не только родственными, но и дипломатическими узами. Еще первый президент Абхазии Владислав Ардзинба возложил на Джорджа Хьюитта ответственность представлять интересы республики в Великобритании.

"В последние годы ничего особо не изменилось в этой части. Но, к сожалению, после смерти Лорда Эрика Эйвбери, который сделал много для поддержания актуальности проблемы Абхазии в Министерстве иностранных дел Великобритании, уже нет человека, с которым я мог бы поддерживать связь. Как я уже говорил, когда я вижу необходимость, как с недавним случаем разрушения в Килмарноке памятника погибшим в Сухуме в ходе войны в 1992-1993 годов, я пишу то, что считаю нужным, но в настоящее время антироссийской истерии каждый должен признать, что то, что он слышит или читает, является отражением грузинской пропаганды. Несколько недель назад я написал председателю парламентского комитета по иностранным делам жалобу на его выступление по радио и высказывание о том, что Абхазия – оккупированная территория. Ответ от секретариата комитета был простым – они поблагодарили меня за сообщение и сказали, что Абхазия не входит в круг интересов Комитета", – отметил абхазский зять.

Несколько лет назад отдел Протокола МИД Британии написал жалобу об использовании Джорджом Хьюиттом титула "Почетный консул".

"Но, по совету Лорда Эйвбери, я поинтересовался, какой протокол или конвенция запрещают мне называться подобным образом. Они неуверенно ответили, что запретов много, но они рекомендуют мне не использовать титул. А я его использую", – сказал Хьюитт.

Как признался британец, они с супругой интересуются событиями в Абхазии.

"Заира каждый день читает материалы об Абхазии. Я тоже просматриваю статьи об Абхазии в интернете и, когда мы считаем их стоящими, я делаю на них ссылку или комментирую на моем сайте или на сайте AbkhazWorld, созданном прекрасным сторонником Абхазии Метином Сенмез. Моя последняя публикация, которая также была занесена в Список Джонсона (прим. ред. — Johnson"s Russia List (JRL) – новостной агрегатор, фокусирующийся на событиях в России, была ответом на случай с американским военным, который изредка пишет об Абхазии, Робертом Гамильтоном. С ним у меня была интернет-стычка лет 10 назад", — констатировал он.

Супруги Хьюитт раньше часто проводили летние месяцы в Абхазии, однако последние два года, как признался британец, приехать на родину жены возможности не было.

"С 1998 по 2015 год Заира и я проводили несколько летних месяцев в Абхазии, но по семейным причинам мы не смогли приехать в 2016 и 2017 годах. Когда мы в следующий раз сможем приехать – непонятно", – добавил он.