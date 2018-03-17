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Батал Чежия и Игорь Адлейба

Победный дубль: Игорь Адлейба и Батал Чежия победили соперников в Анапе

© Фото:
В Абхазии
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Международный вечер профессионального бокса "Гладиатор" с участием двух абхазских спортсменов Игоря Адлейба и Батала Чежия прошел в Анапе 17 марта.

СУХУМ, 17 мар – Sputnik. Абхазский боксер Игорь Адлейба выиграл бой реванш у российского боксера Олега Яценко в вечере профессионального бокса "Гладиатор", который проходил в городе Анапа в субботу 17 марта. Об этом Sputnik сообщил помощник председателя Госкомспорта Абхазии Артур Адлейба.

Игорь Адлейба
© Sputnik.
Бой-реванш: Игорь Адлейба встретится на ринге с россиянином Олегом Яценко

"Игорь отбоксировал и выиграл все шесть раундов поединка", — добавил он.

Игорь Адлейба с первого и до последнего раунда владел преимуществом, наносил больше ударов, за что судьи своим единогласным решением отдали ему победу.

Руководитель промоутерской компании "SKV Bokxing" Василий Костенко отметил, что бой абхазского спортсмена получился великолепным.

"Было много мнений о том, что Игорь мог закончить этот бой раньше, но я очень рад его результату в том плане, что он прошел всю дистанцию, и мы, как промоутеры, видим, что парень из Абхазии действительно очень сильный и готов биться и семь, и восемь раундов, для нас это было важно", — подчеркнул Костенко.

Первый бой между Игорем Адлейба и россиянином Олегом Яценко состоялся в декабре 2017 года. Уже в первом раунде противостояния абхазский спортсмен техническим нокаутом победил соперника. Для Игоря Адлейба это был третий бой на профессиональном ринге.

Батал Чежия
© Фото: предоставлено Баталом Чежия
Адлейба и Чежия о "гладиаторских" боях: уже выбрали тактику

Дебютный выход  на профессиональный ринг Игоря Адлейба состоялся в Сухуме с Ваге Кирокосяном на вечере бокса "Рождение Чемпионов" в июле 2017 года. В четвертом, последнем раунде боя, Игорь Адлейба отправил своего соперника в нокаут, после чего бой был остановлен, а победа присуждена абхазскому боксеру.

В международном вечере профессионального бокса "Гладиатор" также принял участие абхазский спортсмен – чемпион СНГ и Славянских стран по версии журнала "Про Бокс", не знающий поражений Батал Чежия, который в шестираундовом бою встретился с опытным российским боксером из Дагестана Мурадом Далхаевым.

Соперники провели на ринге все шесть раундов, и единогласным решением судей Батал Чежия был признан победителем.

Организатором турнира стала промоутерская компания SKV BOXING совместно с Федерацией профессионального бокса Южного и Северо-Кавказского округов России.

Игорь Адлейба — многократный чемпион Абхазии, победитель различных международных турниров по боксу в Российской Федерации. Обладатель Кубка мира по кикбоксингу (фул контакт), мастер спорта Республики Абхазия по боксу, кандидат в мастера спорта РФ.

Батал Чежия в течение 2017 года победил в боксерском шоу "Гладиаторы ринга" в Анапе, одержал победу в рейтинговом бою на вечере профессионального бокса в Ростове-на-Дону, стал обладателем титула чемпиона СНГ и славянских стран по версии журнала "Про Бокс". В конце 2017 года Чежия победил  камерунца Даниела Нигатой в полупрофессиональном бою в Москве.




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