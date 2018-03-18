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Хаджимба проголосовал на выборах президента России

Хаджимба проголосовал на выборах президента России

© Фото: Апсныпресс
В Абхазии
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В 8 часов утра по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования граждан России, проживающих в Абхазии, в выборах президента РФ.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Амра Амичба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента Российской Федерации утром 18 марта на избирательном участке в здании 14 средней школы в Сухуме.

"Это событие важное не только для России, но и не менее важное для нас. Я считаю, что в России должен быть сильный руководитель, надеюсь на то, что так и произойдет. Россия должна быть сильной не только в военном, но и в экономическом и во всех остальных отношениях", — сказал Хаджимба журналистам после того, как опустил свой бюллетень в урну для голосования.

На избирательном участке в здании 10-ой сухумской школы уже с восьми утра многолюдно. Корреспондент Sputnik Амра Амичба проголосовала в числе первых.

Избиратели в Абхазии настроены позитивно и рады предоставленной возможности поучаствовать в политической жизни Российской Федерации.

"Нам как гражданам Российской Федерации предоставлена возможность голосовать на таких значимых выборах. Выбор жителей Абхазии будет учтен, и в какой-то мере будет оказывать влияние на историю великой России", — сказал молодой человек Саид, пришедший утром на участок.

В 8 часов утра по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации.




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