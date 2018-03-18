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Два убийства с применением огнестрельного оружия было совершено в Гагре

Возбуждено уголовное дело по двум убийствам в Гагре

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Два убийства с применением огнестрельного оружия было совершено в Гагре 17 марта.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело по двум, связанным между собой, убийствам.

Днем 17 марта в Гагре был застрелен Михаил Барциц.

Покушение на Михаила Барциц 1960 года рождения произошло в Гагре примерно в 14.30, 17 марта 2018 года Барциц скончался от огнестрельных ранений. Уголовное дело возбуждено по статьям умышленное убийство и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, говорится в сообщении Генпрокуратуры Абхазии.

Вечером 17 марта в отделении реанимации ЦРБ Гагрского района был убит Рамин Хашиг. По данным следствия, убийство было совершено из мести за смерть Михаила Барциц.

"Группой неустановленных лиц, из числа родственников Михаила Барциц из мести за его смерть было совершено умышленное убийство Рамина Хашиг, 1981 года рождения, с использованием предположительно пистолета "Макарова", – сообщает прокуратура.

По факту убийства Рамина Хашиг возбуждено уголовное дело по статьям умышленное убийство и незаконное хранение оружия.




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