Посол Семен Григорьев проголосовал на выборах президента России

По всей территории Абхазии с 8 часов утра до 20 часов вечера будут работать 20 избирательных участков для голосования на выборах президента РФ.

Сария Кварацхелия, Sputnik

На избирательном участке на улице Лакоба, 111 яблоку негде упасть. Граждане России, проживающие в Абхазии, выстроились в очереди, чтобы проголосовать. В одной из таких очередей оказался и посол России в Абхазии Семен Григорьев, который решил голосовать на избирательном пункте, находящемся в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Как признался Семен Григорьев, на выборы президента он пришел с прекрасным настроением.

"По всей Абхазии выборы проходят хорошо, организованно. Из избирательных участков поступает информация, что всюду очень хорошая явка. Особенно, как вы видите, здесь, на участках в столице, ну и в районных центрах, и в селах люди идут голосовать. Народ в хорошем настроении, несмотря на то, что приходится подождать. Стоят, желая проголосовать. Думаю, будут очень хорошие показатели", — сказал он.

По словам Григорьева, на выборы в этом году пришли даже те, кто последние 10 лет вовсе не голосовал.

"Некоторые в очереди говорят, что десять лет уже не голосовали, а в этом году пришли, ощущая, что именно в этом году это необходимо", – передал настроение избирателей посол России в Абхазии.

Об активности избирателей, как отметил Григорьев, пока рано говорить. Информация от наблюдателей будет лишь к 12 часам. Но уже по активности избирателей на участке, который расположен в здании национальной библиотеки, можно судить о том, что граждане России, проживающие в Абхазии идут на выборы, как на праздник.

"Для меня выборы и есть праздник, – призналась сухумчанка Елена Авидзба. – Особенно выборы президента Российской Федерации, так как это наш второй президент, который определяет и нашу судьбу. Для абхазов важно участвовать на этих выборах, потому что сегодня благодаря России мы можем ходить с такой гордо поднятой головой".

С отличным настроением на выборы пришла и другой избиратель – Лидия Александровна.

"Мы голосуем не просто за того или иного президента, а в первую очередь, за наших детей, за их будущее, чтобы наши дети и внуки жили в мире и благополучии", – считает она.

В 8 часов утра 18 марта по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Они будут открыты до 20 часов вечера воскресенья.