Посол Семен Григорьев проголосовал на выборах президента России

Сария Кварацхелия, Sputnik
На избирательном участке на улице Лакоба, 111 яблоку негде упасть. Граждане России, проживающие в Абхазии, выстроились в очереди, чтобы проголосовать. В одной из таких очередей оказался и посол России в Абхазии Семен Григорьев, который решил голосовать на избирательном пункте, находящемся в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Как признался Семен Григорьев, на выборы президента он пришел с прекрасным настроением.
"По всей Абхазии выборы проходят хорошо, организованно. Из избирательных участков поступает информация, что всюду очень хорошая явка. Особенно, как вы видите, здесь, на участках в столице, ну и в районных центрах, и в селах люди идут голосовать. Народ в хорошем настроении, несмотря на то, что приходится подождать. Стоят, желая проголосовать. Думаю, будут очень хорошие показатели", — сказал он.
По словам Григорьева, на выборы в этом году пришли даже те, кто последние 10 лет вовсе не голосовал.
"Некоторые в очереди говорят, что десять лет уже не голосовали, а в этом году пришли, ощущая, что именно в этом году это необходимо", – передал настроение избирателей посол России в Абхазии.
Об активности избирателей, как отметил Григорьев, пока рано говорить. Информация от наблюдателей будет лишь к 12 часам. Но уже по активности избирателей на участке, который расположен в здании национальной библиотеки, можно судить о том, что граждане России, проживающие в Абхазии идут на выборы, как на праздник.
"Для меня выборы и есть праздник, – призналась сухумчанка Елена Авидзба. – Особенно выборы президента Российской Федерации, так как это наш второй президент, который определяет и нашу судьбу. Для абхазов важно участвовать на этих выборах, потому что сегодня благодаря России мы можем ходить с такой гордо поднятой головой".
С отличным настроением на выборы пришла и другой избиратель – Лидия Александровна.
"Мы голосуем не просто за того или иного президента, а в первую очередь, за наших детей, за их будущее, чтобы наши дети и внуки жили в мире и благополучии", – считает она.
В 8 часов утра 18 марта по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Они будут открыты до 20 часов вечера воскресенья.