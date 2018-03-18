Абхазия задает тон: ЦИК назвал страны, где активно голосуют избиратели

18 марта в России проходят выборы президента, всего открыто более 97 тысяч избирательных участков, из них более 400 — за рубежом.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. На заседании ЦИК 18 марта член комиссии Василий Лихачев отметил активность избирателей в Абхазии, сообщает Парламентская газета.

"Абхазия задает тон голосованию граждан России за рубежом, – сказал Лихачев. – По той информации, которой мы сегодня обладаем, самым активным образом идет голосование на территории Абхазии, Южной Осетии, Молдовы, Приднестровья", – заявил он.

По мнению члена избирательной комиссии, голосования за рубежом будут позитивными и цивилизованными.

В 8 часов утра 18 марта по всей территории Абхазии открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах президента Российской Федерации. Они будут открыты до 20 часов вечера воскресенья.