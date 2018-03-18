Культурные события недели: "7 новелл", выставка в Сухуме, Драмтеатр в Гудауте

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 19 по 25 марта.

Тур новелл по районам

Национальный союз молодых кинематографистов Абхазии около года назад запустил проект по созданию короткометражных фильмов по мотивам новелл Михаила Лакрба. Съемки киноальманаха "7 новелл" начались в августе 2017 года, завершились в январе 2018 года.

Премьера киноальманаха абхазских режиссеров "7 новелл" состоялась в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 27 февраля.

Молодой режиссер Даут Логуа экранизировал новеллу "Неудачный момент", режиссер короткометражного фильма "Друзья" Инар Нармания, режиссера Наура Гармелия снял фильм "Братья". Режиссер Джано Цурцумия выбрал одну из известных работ Лакрба – новеллу "Гость".

Также в киноальманах вошли работы режиссера Тимура Квеквескири (новелла "Отцы") и режиссера Илоны Хварцкия (новелла "Ведьма"). А режиссер Вячеслав Аблотия жкранизирвоал новеллу "Абабыц" ("Пушинка").

Компания "А-Мобаил" профинансировала проект абхазских режиссеров. Общая сумма затрат превысила 2 миллиона рублей. Компания организовала показ киноальманаха в районах Абхазии.

Жители Нового Афона в помещении Афонской школы 19 марта в 13 часов смогут посмотреть фильмы абхазских режиссеров. Ткуарчалцам киноальманах покажут 20 марта в 15 часов во Дворце культуры, пицундцам 21 марта в 15 часов в курорте "Пицунда, гагринцам – 22 марта в 15 часов в Доме культуры, очамчырцам 23 марта в 12 часов в Доме культуры. Спецпоказ будет организован в Республиканском реабилитационном центре (КБРЦ) 22 марта в 11 часов.

Выставка в Сухуме

На культурной площадке "СКЛАД" продолжается выставка современного искусства "1+1". У ценителей современного искусства есть еще два дня, 19 и 20 марта, чтобы посмотреть работы шести авторов — художницы Амры Чичба, поэта и журналиста Антона Очиров, фотографов Константинв Грецовв, Татьяны Ергуновой, Аси Савельевой, графика Николь Барциц.

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.

Абхазский драмтеатр

Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба покажет детский спектакль "Пастух и Кот" в Доме культуры Гудауты 22 марта в 15 часов. Алхас Шамба режиссер сказки для детей о приключениях и подвигах закадычных друзей — пастуха Дамея и кота Цифа.

В премьерном спектакле Абхазского драмтеатра в основном играют молодые актеры, которые летом 2017 года завершили свое обучение в Санкт-Петербургском государственном университете кино и телевидения и вернулись в Абхазию.

Можно сказать, что у спектакля "второе пришествие" на сцену Абхазского драмтеатра. Впервые "Пастух и кот" ставили в 2002 году.