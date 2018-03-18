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Информационный центр ЦИК РФ

Гогия: выборы президента в России проходят на высочайшем уровне

© Sputnik. Кирилл Каллиников
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (69)
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Делегация международных наблюдателей от Парламента Абхазии 16 марта прибыла в Москву для мониторинга подготовки и проведения выборов президента России.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Выборы президента в России проходят на высочайшем уровне. Об этом из Москвы в интервью радио Sputnik сообщил делегат международных наблюдателей от Абхазии председатель Центральной избирательной комиссии Абхазии Тамаз Гогия.

Выборы президента Российской Федерации в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Не наблюдаем крупных нарушений, которые могли бы каким-то образом повлиять на ход голосования и подсчет. Обращали внимание на технические мелочи, которые не влияют на ход голосования — где-то бейджика не оказалось, у кого-то камера не была установлена", — сказал Гогия.

Он отметил, что нагрузка на Центральную избирательную комиссию России огромнейшая, так как по стране 97 тысяч избирательных участков.

"Должен сказать, что не от всех кандидатов были наблюдатели. Страна большая, огромное количество участков. И такое количество наблюдателей от каждого кандидата не каждому, наверное, это было удобно. Наблюдатели в основном были от "Единой России", "КПРФ" и "ЛДПР"", — перечислил Тамаз Гогия.

По его словам, несмотря на то, что он принимает участие в выборах в ранге международного наблюдателя, поездка все же рабочая.

"Рабочая поездка принесет огромную пользу Центральной избирательной комиссии Абхазии. Мы не просто мониторим ситуацию на выборах, но и набираемся опыта. В Российской Федерации введены новшества, связанные с отменой открепительных удостоверений. Нам было интересно, как работает это новшество. Кроме того, ЦИК принял решение о проведении линии видеосъемок на местах, смотрели, как все это оборудовано и устроено. Можно не выходя за территорию пресс-центра, воочию наблюдать по всей территории России, что происходит на избирательных участках в режиме онлайн. Не всем доступна такая возможность", — признал председатель ЦИК Абхазии.

Выборы президента Российской Федерации в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Тамаз Гогия рассказал, что международные наблюдатели от Абхазии прибыли в Москву 16 марта и мониторили ситуацию по подготовке и проведению выборов, присутствовали в день тишины.

"Обращали внимание на баннеры, на вывески. Россия – страна огромная и завесить всю ее агитплакатами невозможно. Контрастность большая с нашими выборами, когда едем по всей дороге и видим везде лица кандидатов, то тут не так просто развесить так много, видно, это очень и очень накладно", — заметил председатель ЦИК Абхазии Тамаз Гогия.

По наблюдениям Гогия, на выборы президента России пришло очень много пожилых людей.

Темы:
Выборы президента России 2018 (69)



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