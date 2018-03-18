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Выборы президента России в Абхазии

Особенные: почему жители Абхазии активно пошли на выборы президента России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (69)
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О том, какая атмосфера царила в Абхазии в день голосования на выборах президента России, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Жители Абхазии, имеющие право голосовать на выборах президента России, с раннего утра ринулись на избирательные участки. Некоторые приходили в компании друзей, а некоторые целыми семьями. Елена Авидзба из Сухума привела свою внучку на участок, расположенный в Нацбиблиотеке имени Папаскир.

"Для меня выборы и есть праздник, – призналась сухумчанка. – Особенно выборы президента Российской Федерации, так как это наш второй президент, который определяет и нашу судьбу. Для абхазов важно участвовать на этих выборах, потому что сегодня благодаря России мы можем ходить с такой гордо поднятой головой".

Выборы президента Российской Федерации в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
На праздник: как в Абхазии голосуют на выборах президента России

На участке выстроились большие очереди. Но, несмотря на это, люди терпеливо ждали.

"А что ж не ждать, в очереди стоим внутри библиотеки. Здесь не жарко. Люди все любезные. Дожидаемся своей очереди выполнить гражданский долг. Хоть мы и живем в Абхазии, но нас с Россией очень многое связывает. Это наша вторая Родина", – отметила пенсионерка Ирина Платоновна.

На участке в сухумской школе № 10 очереди поменьше. Однако люди приходили сюда беспрерывно и даже после обеда. Если в библиотеке электорат в основном состоял из пенсионеров, то здесь наблюдалось много молодежи.

"Считаю своим гражданским долгом проголосовать в этот день, потому что каждый голос важен и от нашего выбора зависит не только будущее России, но и нашей прекрасной Абхазии", – уверен Дамей Дбар.

Исполнить свой гражданский долг, как он признался, пришел с хорошим настроением.

"Потому что иначе и быть не может. Потому что с негативным настроением, я наверное, сделал бы не тот выбор", – улыбнулся он.

"Брехаловка" проголосовала

На "Брехаловке" завсегдатаи с раннего утра отдали свой голос и, уже несколько часов потягивая кофе, выстраивают в цепь костяшки домино и обсуждают политику.

"На выборы президента России я счел нужным пойти с раннего утра. – Ну, как не голосовать! – восклицает старожил Сухума Тофик Харзалия – Мы ведь понимаем, что не просто президента России выбираем. С Россией нас многое связывает, например, партнерские отношения".

Для него одна из важных причин для голосования то, что он получает российскую пенсию.

"Нужно должное отдать России, которая нам помогает всегда. Я пенсионер, конечно, мне важно отдать голос своему кандидату. Да еще ведь это мой гражданский долг. Но за кого голосовал — тайна", – с улыбкой произносит он и кладет последнюю костяшку-дубль на игровое поле.

Его товарищ по игре – Андрей Аразуманян также успел проголосовать.

"Раз человек имеет российское гражданство, неважно, где он живет, нужно голосовать на выборах президента, – твердо убежден он. – На выборы пошел с хорошим настроением, это ж всегда праздник".

Темы:
Выборы президента России 2018 (69)



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