18 марта 1993 года: самолеты Грузии бомбили Пакуаш

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно сводке министерства обороны Абхазии, 18 марта на всем протяжении Гумистинского фронта идут бои. Противник обстреливал позиции абхазских войск из артиллерийских орудии, танков и систем залпового огня. К 6 часам утра на левом фронте грузинские войска вели обстрел из всех видов оружия по населенным пунктам села Эшера.

На Восточном фронте шли редкие перестрелки.

"В 16 часов самолеты противника СУ-25 нанесли бомбово-штурмовой удар по населенному пункту Пакуаш. Жертв и разрушении нет. По данным разведки Министерства обороны в составе грузинских войск более 700 наемников из Украины", – говорится в сообщении.

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