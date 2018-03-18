18 марта 1993 года: самолеты Грузии бомбили Пакуаш

Согласно сводке министерства обороны Абхазии, 18 марта на всем протяжении Гумистинского фронта идут бои. Противник обстреливал позиции абхазских войск из артиллерийских орудии, танков и систем залпового огня. К 6 часам утра на левом фронте грузинские войска вели обстрел из всех видов оружия по населенным пунктам села Эшера.
На Восточном фронте шли редкие перестрелки.
"В 16 часов самолеты противника СУ-25 нанесли бомбово-штурмовой удар по населенному пункту Пакуаш. Жертв и разрушении нет. По данным разведки Министерства обороны в составе грузинских войск более 700 наемников из Украины", – говорится в сообщении.
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