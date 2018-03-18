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Солдат на месте, где происходила перестрелка между грузинскими и абхазскими группировками

18 марта 1993 года: самолеты Грузии бомбили Пакуаш

© Sputnik. Цагарели
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (217)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Согласно сводке министерства обороны Абхазии, 18 марта на всем протяжении Гумистинского фронта идут бои. Противник обстреливал позиции абхазских войск из артиллерийских орудии, танков и систем залпового огня. К 6 часам утра на левом фронте грузинские войска вели обстрел из всех видов оружия по населенным пунктам села Эшера.

На Восточном фронте шли редкие перестрелки.

"В 16 часов самолеты противника СУ-25 нанесли бомбово-штурмовой удар по населенному пункту Пакуаш. Жертв и разрушении нет. По данным разведки Министерства обороны в составе грузинских войск более 700 наемников из Украины", – говорится в сообщении.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (217)



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