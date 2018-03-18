СУХУМ, 18 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Избирательные участки для голосования на выборах президента России закрылись в Абхазии в воскресенье в 20:00.

© Sputnik / Томас Тхайцук На праздник: как в Абхазии голосуют на выборах президента России

По состоянию на 16:00 воскресенья 18 марта на избирательных участках Абхазии проголосовали 30 тысяч избирателей. Предварительные итоги выборов президента России ЦИК обнародует на следующий день после дня голосования.

20 избирательных участков открылись на территории Абхазии в 8 утра 18 марта. В выборах президента России приняли участие президент Абхазии Рауль Хаджимба, который проголосовал на участке в здании средней школы № 14 в Сухуме, а также посол России в Абхазии Семен Григорьев, отдавший свой голос на участке в здании Государственной библиотеки имени Папаскир. Граждане России, проживающие в Абхазии, проявляют высокую активность на выборах. По словам посла России в Абхазии, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет. Абхазские избиратели отмечают, что на выборы президента России приходят, как на праздник, так как они, выбирая президента России, выбирают и свое будущее.

На заседании ЦИК, член комиссии Василий Лихачев отметил активность избирателей в Абхазии.

Местные власти оказали всемерную поддержку, так избирателям из высокогорного села Псху был предоставлен самолет в Сухум.

В выборах президента России в Абхазии имели возможность принять участие более 90 тысяч граждан России, проживающих в республике.