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В Набережных Челнах проголосовали артисты ансамбля «Кавказ» из Абхазии

Абхазский "Кавказ" проголосовал в Татарстане на выборах президента России

© Фото: предоставлено ансамблем "Кавказ"
В Абхазии
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Темы:
Выборы президента России 2018 (69)
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Гастроли в Набережных Челнах Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" совпали с днем выборов президента России.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Артисты Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба Абхазии проголосовали на выборах президента России в Набережных Челнах, сообщает "Татар-информ".

Гастроли артистов "Кавказа" в  совпали с выборами президента России. 25 человек коллектива, которые имеют российское гражданство, получили бюллетени на одном из избирательных участков в Набережных Челнах и проголосовали накануне выступления.

В Набережных Челнах проголосовали артисты ансамбля «Кавказ» из Абхазии
© Фото: предоставлено ансамблем "Кавказ"
В Набережных Челнах проголосовали артисты ансамбля «Кавказ» из Абхазии

Ансамбль народного танца "Кавказ" был создан Кандидом Тарба в 1990 году. Ансамбль участвовал в международных фестивалях, проходивших в России, Турции, Германии, Польше, странах Азии и Европы, становился главным призером.

Государственному ансамблю народного танца "Кавказ" присвоено имя его основателя, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени, Народного артиста Абхазии и Южной Осетии Кандида Тарба в декабре 2016 года.

Темы:
Выборы президента России 2018 (69)



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