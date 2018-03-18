Абхазский "Кавказ" проголосовал в Татарстане на выборах президента России

Гастроли в Набережных Челнах Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" совпали с днем выборов президента России.

СУХУМ, 18 мар – Sputnik. Артисты Государственного ансамбля народного танца "Кавказ" имени Кандида Тарба Абхазии проголосовали на выборах президента России в Набережных Челнах, сообщает "Татар-информ".

Гастроли артистов "Кавказа" в совпали с выборами президента России. 25 человек коллектива, которые имеют российское гражданство, получили бюллетени на одном из избирательных участков в Набережных Челнах и проголосовали накануне выступления.

© Фото: предоставлено ансамблем "Кавказ" В Набережных Челнах проголосовали артисты ансамбля «Кавказ» из Абхазии

Ансамбль народного танца "Кавказ" был создан Кандидом Тарба в 1990 году. Ансамбль участвовал в международных фестивалях, проходивших в России, Турции, Германии, Польше, странах Азии и Европы, становился главным призером.

Государственному ансамблю народного танца "Кавказ" присвоено имя его основателя, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" II степени, Народного артиста Абхазии и Южной Осетии Кандида Тарба в декабре 2016 года.