Объявлен шорт-лист Международного кинофестиваля в Абхазии

Масштабный Международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля.

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Список фильмов для участия в Международном кинофестивале в Абхазии сформирован, об этом корреспонденту Sputnik рассказала одна из организаторов кинофестиваля Илона Хварцкия.

"20 февраля был завершен прием заявок, после чего отборочная комиссия, утвержденная дирекцией фестиваля, приступила к своей работе. Список фильмов-конкурсантов состоит более чем из 30 фильмов из Западной Европы, России, СНГ, также будут представлены фильмы из таких стран, как Марокко, Тунис, Южная Корея", – сказала Хварцкия.

В конкурсной программе фестиваля участвовали только короткометражные фильмы с хронометражем от 10 до 30 минут.

Как призналась Хварцкия, есть сразу несколько фильмов из одной и той же страны.

"К нам приедут режиссеры фильмов, актеры или представители этих фильмов. Они будут находиться в Абхазии, пока длится фестиваль. Для них также будет подготовлена развлекательная программа, экскурсии", – добавила она.

Международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля. Открытие и закрытие Сухумского Международного кинофестиваля будет проходить в РУСДРАМе.