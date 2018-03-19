Доля проголосовавших за Путина в Абхазии оказалась больше, чем в России

СУХУМ, 19 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Первое место на выборах президента России занял Владимир Путин с результатом 39 тысяч 427голосов – или 94,1%, сказал посол России в Абхазии Семен Григорьев на пресс-конференции по итогам выборов президента России на территории Абхазии.

"Также как и на территории Российской Федерации, с большим отрывом на выборах победил Владимир Владимирович Путин. Единственное, в Абхазии он набрал примерно на 20% больше, чем в России. Из результатов выборов также обращает на себя внимание то, что в четверку в отличие от того, что произошло в России, вошел Сергей Николаевич Бабурин. Я думаю, что это объяснимое явление, с учетом того, что этого человека в Абхазии знают, и он здесь довольно популярен как политик", — подчеркнул Григорьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук Джавадов: 42 тысячи избирателей в Абхазии проголосовали на выборах президента РФ

На втором месте Павел Грудинин, за которого проголосовали 1029 избирателей — 2,46%, на третьей строчке лидер ЛДПР Владимир Жириновский, его поддержали 654 избирателя – 1,56%. Сергей Бабурин набрал 286 голосов – 0,68%, Ксения Собчак – 247 голосов – 0,59%, Максима Сурайкина поддержали 98 человек – 0,24%, у Григория Явлинского 65 голосов – 0,15%. Замкнул список Борис Титов с 45 голосами – 0,1% от общего количества проголосовавших.

"Выборы состоялись, организацией и проведением выборов в соответствии с российским законодательством занималось Посольство Российской Федерации в Республике Абхазия. Как вам известно, для голосования граждан России, проживающих в Абхазии, было сформировано 20 избирательных участков на всей территории Абхазии, функционировало 20 участковых избирательных комиссий", — сказал посол России в Абхазии.

Семен Григорьев поблагодарил граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Абхазия.

"И тех, кто здесь был временно на отдыхе, в командировке, они пришли на выборы, выполнили свой гражданский долг. Я думаю, что показатель очень хороший. Хочу также поблагодарить всех представителей властей Республики Абхазия, которые оказали очень активное содействие в организации и проведении выборов, в обеспечении транспортной логистики, безопасности избирателей и членов избирательных комиссий, эта помощь очень много значила для выборов", — отметил дипломат.

Семен Григорьев также поблагодарил членов избирательных комиссий.

"В них входили сотрудники посольства, Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия, Седьмой военной базы, других российских представительств в Абхазии. Это почти 300 человек, которые провели большую работу, особенно вчера, когда они непосредственно принимали голоса избирателей и потом в очень напряженном и энергичном ритме подсчитывали отданные голоса", — подчеркнул Семен Григорьев.

© Sputnik / Томас Тхайцук МВД Абхазии: более 300 сотрудников обеспечивали порядок на выборах президента РФ

Согласно сообщениям участковых избирательных комиссий, жалоб в письменном виде на работу избирательных комиссий не поступило.

"Имели место отдельные устные жалобы, в основном в связи с тем, что на некоторых участках образовались довольно приличные очереди. Члены избирательных комиссий делали все, чтобы ускорить обслуживание избирателей. Применялась практика выездного голосования, помимо того, что с 3 по 11 марта было проведено досрочное голосование для военнослужащих Седьмой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, вчера непосредственно в день голосования члены участковых комиссий выезжали по заявлениям отдельных российских граждан, которые по состоянию своего физического состояния или по другим причинам не могли прийти на избирательные участки", — рассказал он.

Члены участковых комиссий по заявлениям выезжали в медицинские учреждения, в сухумский дом престарелых, а также в следственные изоляторы.

Всего в голосовании на территории Абхазии приняли участие 41 тысяча 849 человек.