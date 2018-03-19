Пенсионное расслоение: как "возрастные" выплаты устроены в Абхазии

Какую пенсию могли бы получать жители Абхазии при проведении пенсионной реформы в республике, у кого одна из самых высоких пенсий в стране, и почему женщинам 1963 года рождения не оформляют российскую пенсию, рассказали на пресс-конференции представители Министерства труда, занятости и социального обеспечения.

Амра Амичба, Sputnik

Доказать стаж

Пенсионное обеспечение граждан Абхазии — женщин 1963 и мужчин 1958 годов рождения — стало актуальной темой пресс-конференции, которая прошла в Сухуме в понедельник 19 марта.

По словам заместителя министра труда, занятости и социального обеспечения Ольги Когония, новый российский пенсионный закон предполагает условия для назначения пенсии — выработка определенного количества лет страхового стажа и набор так называемых пенсионных баллов.

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"Женщины 1963 года рождения должны наработать определенное количество лет. На сегодняшний день это девять лет и определенное количество баллов. Пенсионные баллы складываются из некоторых периодов — и работы, и заработка, и периода ухода за детьми, — пояснила Когония. — Проблема в том, что в связи с тем, что у нас была война, не сохранились документы о зарплате, а это очень важный критерий для того, чтобы доказать, что человек принимал посильное участие в трудовой деятельности в советское время. И соответственно с высоких, хороших своих заработков производил отчисления в Пенсионный фонд СССР. Так как подтвердить заработок нечем – документы сгорели, утрачены, сожжены, взорваны – нет возможности доказать свое участие в период работы в советское время".

Для того чтобы разрешить ситуацию, по словам Когония, Министерство труда, занятости и социального обеспечения Абхазии обратилось в Минтруда России с предложением внести изменение в международное соглашение в области пенсионного обеспечения между двумя странами.

"Внести изменение, в котором прописать возможность учитывать стаж на право назначения российской пенсии не по дате распада СССР, а по дате создания в России в 2002 году персонифицированного учета пенсии. То есть, когда стало видно, какие отчисления производил каждый человек, видно со своих заработков. В нашей стране такое не применялось при назначении пенсии. Мы предложили Российской Федерации в виде исключения, что у нас была война, и не сохранились документы, а люди работали, каким-то образом обеспечить российской пенсией", — сказала Ольга Когония.

Она уточнила, что женщин 1963 года рождения, которым не хватает коэффициента для получения российской пенсии, даже минимальной, более полутора тысяч.

Пенсионная реформа

Министерством труда, занятости и социального обеспечения Абхазии подготовлен проект концепции пенсионной реформы. Осенью 2017 года он направлен на рассмотрение и обсуждение в Кабинет Министров.

"Понимание, что реформа необходима, у руководства есть, но средств на ее осуществление нет, — заметила заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Ольга Когония. — Россия очень сильно и мощно помогает Абхазии, но хочется сказать больше о нашей стране. Абхазские пенсии, с которыми остаются наши граждане, — 500 рублей по старости, 300-400 рублей по инвалидности. Назрела ситуация для того, чтобы реформировать пенсионную систему Абхазии. Законом мы пользуемся от 1990 года при назначении абхазской пенсии. Настолько это уже неактуально, и давно назрела ситуация, которую нужно решать. Естественно, это повлечет за собой необходимость реформирования других органов жизнедеятельности страны – налоговых органов и органов внутренних дел".

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Когония пояснила суть предлагаемой реформы, которая заключается в том, что каждый человек, который работает и отчисляет в Пенсионный фонд страховые взносы, мог рассчитывать на возврат взносов при наступлении его пенсионного, страхового случая.

"Чтобы было справедливое, пропорциональное распределение пенсий. Сколько отчислил, на то и можешь претендовать в виде пенсий, — подчеркнула она. — Пенсия, например, по старости, если у нас работающих приблизительно 40 тысяч, а пенсионеров 53 тысячи, соотношение отвратительное. Потому что сорок тысяч работающих не могут физически со своих заработков обеспечить деньги для пенсионеров, даже для тех маленьких размеров, которые у нас есть".

Заместитель министра труда, занятости и социального обеспечения Ольга Когония заметила, что при осуществлении предлагаемой пенсионной реформы, размер ежемесячной пенсии может составить четыре-пять тысяч рублей пенсии в месяц человеку, который работал и отчислял свои страховые взносы в Пенсионный фонд Абхазии.

У кого высокая пенсия

На 53 тысячи получателей абхазской пенсии ежемесячно выделяется порядка 60-70 миллионов рублей. Такую статистику на пресс-конференции привел начальник управления пенсий и пособий Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Демур Карчава.

"В республике порядка сорока разных категорий получателей абхазской пенсии. У каждой категории свой размер пенсии установлен. Доплату к пенсиям получают порядка 5-6 тысяч человек", — сказал Карчава.

По его словам, пенсии каждой категории устанавливается законами о повышении размера пенсии "в твердых размерах".

"И если человек проработал десять лет или двадцать, неважно, у него все равно будет пенсия 500 рублей. Это к вопросу о том, что наша система нуждается в реформировании. Уникальная система наша, думаю, нигде такого нет. Единственная пенсия, по которой идет расчет – это пенсия депутатов Народного Собрания. У них в соответствии с законом "О статусе депутатов Народного Собрания" установлен размер пенсии в зависимости от ежемесячного денежного вознаграждения действующего депутата в размере 75 процентов – на сегодняшний день пенсия составляет 14 220 рублей при зарплате 18 900 рублей. 53 депутата Народного Собрания получают такую пенсию", — уточнил Демур Карчава.

Среди категорий пенсионеров, которые получают повышенную пенсию, Карчава назвал шахтеров, получающие полторы тысячи рублей, пенсионеры, имеющие звания "Народный" и "Заслуженный" также полторы тысячи рублей, по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи от семисот до тысяча рублей, инвалиды детства получают, в зависимости от группы, полторы или тысяча триста рублей.

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"Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают пенсию гораздо выше – от четырех с половиной тысяч до пяти с половиной тысяч. Естественно инвалиды нашей войны и семьи погибших, семьи умерших инвалидов — у них размеры в разы выше. Резервисты, пострадавшие в послевоенный период, инвалиды срочной службы, Герои Абхазии, награжденные орденом Леона и другие", — перечислил начальник управления пенсий и пособий Министерства труда, занятости и социального обеспечения Абхазии.

Среди ведомств, которые выведены из системы пенсионного обеспечения, то есть не обслуживаются Пенсионным фондом, но при этом выплаты им производятся из республиканского бюджета — сотрудники СГБ, МВД, Минобороны, Прокуратуры, Таможенного комитета.

"У них свое пенсионное законодательство о лицах, проходивших службу в этих органах. Не в ведении Минтруда Абхазии, а в каждом ведомстве свой пенсионный отдел", — сказал Карчава.