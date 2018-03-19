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Ефрем Эшба и его мать Марта Зурабовна и сестра Чочо. Сухум 1905 год

Путь большевика: 125 лет назад родился Ефрем Эшба

© Фото: из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
В Абхазии
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Со дня рождения выдающегося абхазского государственного и политического деятеля, активного участника революционного движения в России и Абхазии Ефрема Эшба прошло 125 лет.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Государственный и политический деятель Ефрем Эшба учился на юридическом факультете Московского университета. В истории Абхазии его имя связано с борьбой за независимое существование республики и установление советской власти в Абхазии.

Выдающийся деятель

Оценивая роль Ефрема Эшба для становления республики, историк Сослан Салакая отметил его выдающиеся качества политического и государственного деятеля.

"Ефрем Эшба — один из выдающихся политических деятелей, с именем которого связано не только установление советской власти в Абхазии, но и восстановление абхазской государственности. Он был хорошо образованный, учился на юридическом факультете Московского университета. Эшба достаточно рано принял участие в революции, и к 1917 году он был признанным лидером абхазских большевиков", — отмечает историк.

Ефрем Эшба с мая 1917 года был председателем Сухумского окружкома РСДРП(б), одновременно с февраля 1918 года председателем Сухумского совета. С декабря 1918 года – особо уполномоченный по делам горцев Кавказа от Наркомата по делам национальностей РСФСР.

Эфрем Эшба с семьей

                        ©
                    Фото:  из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
Эфрем Эшба с семьей

Именно Ефрем Эшба вместе с Нестором Лакоба и другими активистами большевистского движения выступил на первом съезде, когда был создан "Абхазский народный совет", заметил он.

"Он выступил за то, чтобы власть была передана советам рабочих и крестьян. После этого в 1918 году Ефрем Эшба возглавил борьбу за советскую власть, был председателем Революционного комитета Абхазии", — подчеркнул Салакая.

В апреле-июне 1919 года Ефрем Эшба был заместитель председателя Центрального бюро коммунистических организаций народов Востока. Один из организаторов партизанского движения на Кавказе. В ноябре 1919 года направлен в Грузию для ведения подпольной работы, арестован, но по требованию РСФСР в мае 1920 года освобожден.

В 1921 году Ефрем Эшба с Нестором Лакоба и другими абхазскими большевиками участвовал в специальной миссии в Турции, заметил он.

"В Турции он сумел добиться от абхазской диаспоры поддержки действий Кемаля Ататюрка и, наверно, благодаря этому и получила признание Абхазская Советская Социалистическая Республика. Мы не должны забывать, что Абхазия несколько месяцев существовала как формально независимое государство. Хотя под давлением Сталина шел процесс, направленный на то, чтобы загнать Абхазию в состав Грузии, Эшба пытался избежать этого всеми силами", — рассказал историк.

Ефрем Эшба
© Фото: из книги Г. А. Дзидзария "Ефрем Эшба"
Ефрем Эшба

Против присоединения к Грузии

Ефрем Эшба в ноябре 1921 года писал в Кавказское Бюро Центрального Комитета РКП(б) о том, что вхождение Абхазии в состав Грузии не имеет смысла.

"Он писал, что лучше, если Абхазия вступит в Закавказскую Федерацию в качестве четвертой республики, но КАВБЮРО настаивало, и Эшба пришлось согласиться с тем, чтобы был заключен союзный договор. Тем не менее, такое поведение Эшба не могло понравиться грузинскому руководству, и в 1922 году он был по большому счету убран из Абхазии. Его перевели сначала в Тбилиси, он работал и в Америке, в конце концов, был обвинен в троцкизме и исключен из партии", — подчеркнул Сослан Салакая.

В троцкизме Ефрем Эшба был обвинен в 1927 году и исключен из партии, но в 1928 году он был восстановлен. После занимал пост секретаря Чеченского обкома ВКП(б).

Ефрем Эшба с августа 1920 года был секретарем Лабинского комитета РКП(б). С февраля 1921 года – председатель Ревкома и ЦИК Абхазии. В 1922-1924 годах — секретарь ЦК КП(б) Грузии. В 1924 – 1925 годы работал в Торгпредстве СССР в Лондоне.

Летом 1936 года арестован органами НКВД по ложному обвинению. В августе 1939 года приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.




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