Абхазские эксперты о победе Путина: "зонт" безопасности для республики

Как повлияет на развитие абхазо-российских отношений избрание Владимира Путина на пост президента Российской Федерации и почему абхазские избиратели были активны на выборах, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказали абхазские эксперты.

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Переизбрание действующего президента России Владимира Путина на новый срок говорит о том, что народ доверяет ему, и это доверие с каждым годом возрастает. Такое мнение высказал председатель фонда Международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Особенные: почему жители Абхазии активно пошли на выборы президента России

"76,67% голосов – это очень высокий показатель и высокий уровень доверия. Это говорит о том, что народ России, граждане доверяют, и это доверие усиливается", — сказал Пипия.

По его словам, с избранием Владимира Путина Абхазия связывает уверенность в том, что над нашей страной стоит "зонт" безопасности. При этом, подчеркнул Пипия, республике надо развиваться, привлекать инвестиции изо всех стран, в первую очередь из России, несмотря на глубокие кризисные процессы, которые происходят в мире.

"Мы ожидаем рост во всем, в экономике в политических процессах, и в признании нашей страны другими странами, которые входят в первую очередь в ЕврАзЭС", — сказал Вахтанг Пипия.

Председатель фонда Международного делового сотрудничества заметил, что на выборах всем кандидатам были созданы одинаковые условия, что говорит о демократии в обществе.

"Западные СМИ будут писать, что демократии нет в России. Но факты говорят сами за себя – кандидатов на пост президента было восемь. Все кандидаты поздравили избранного президента. Это говорит о высокой демократии в России", — уверен Пипия.

Он заметил, что западными странами на провал выборов были отпущены большие средства, но это не сработало.

"Старались помешать, но старания западных служб еще больше посодействовали укреплению высокого доверия Путину, — сказал Пипия. — В ближайшие шесть лет все будет стабильно. Еще больше нам надо будет укреплять связи с Россией. Находить и организовывать площадки, где можем презентовать инвестиционные проекты Абхазии. Без инвестиций еще ни одна страна не смогла встать на ноги, я убежден в этом", — подчеркнул председатель фонда Международного делового сотрудничества Вахтанг Пипия.

По мнению политолога Александра Студеникина, абхазо-российские отношения имеют большой потенциал для развития, и то, что большинство жителей Абхазии высказались за избрание Путина, тому подтверждение.

"Люди в Абхазии ощущают себя сопричастными к большим историческим событиям, — заметил он. — Видим, что очередная и убедительная победа президента России показала, что большой процент людей поддерживает его политику".

Студеникин отметил, что двустороннее стратегическое партнерство надо наполнять все более и более качественным содержанием.

"Конечно, считать, что все сделано и ничего больше не надо, это неверно. Необходимо работать, усиливать отношения по линии не только безопасности, но и культуры. Потому что, как мы знаем, в современном мире и давление, и контрмеры не единичные акции, пытаются затрагивать все сферы деятельности наши оппоненты", — сказал Студеникин.

© Sputnik. Михаил Климентьев Хаджимба поздравил Путина с переизбранием на пост президента России

Он подчеркнул, что отношения России и Абхазии не просто хорошие, а жизненно важны друг для друга.

"И Российская Федерация также нуждается в союзниках, в партнерах, в друзьях. Кредит доверия необходимо реализовать. Российская сторона неоднократно показывает и демонстрирует, что мы в общей программе по безопасности в регионе. Это подтверждают и регулярные взаимные визиты наших и российских представителей. Необходимо отношения сделать более полными, качественными. Россия остается гарантом нашей независимости на международной арене. В больше степени мы должны продумывать реальные проекты и предлагать нашей стороной, то есть не просто ждать, что что-то будет спущено сверху. И на совместных мероприятиях стараться их решать для блага двух народов", — сказал Александр Студеникин.

Депутат Народного Собрания Абхазии Инал Тарба заявил, что Абхазия поддерживает действия избранного президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Победа Владимира Владимировича Путина для Абхазии означает очень многое, учитывая, что Россия – наш единственный стратегический партнер. И будущее нашей страны мы видим только в дружеских, теплых, братских отношениях с Россией", — отметил он.