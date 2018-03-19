Туман и слабый дождь вечером: погода в Абхазии на вторник

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Абхазские эксперты о победе Путина: "зонт" безопасности для республики Как повлияет на развитие абхазо-российских отношений избрание Владимира Путина на пост президента Российской Федерации и почему абхазские избиратели были активны на выборах, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказали абхазские эксперты. 107

Пенсионное расслоение: как "возрастные" выплаты устроены в Абхазии Какую пенсию могли бы получать жители Абхазии после реформы, у кого она самая высокая, и почему женщинам 1963 года рождения не оформляют российскую пенсию? 774