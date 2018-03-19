Туман и слабый дождь вечером: погода в Абхазии на вторник

СУХУМ, 19 мар – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что во вторник 20 марта в Абхазии будет облачная погода, местами возможен туман, ночью и днем преимущественно без осадков, вечером слабый дождь.
Атмосферное давление низкое 753 миллиметров ртутного столба.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +9˚С, днем воздух прогреется до +22˚С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды, умеренное, силой в два балла.
Относительная влажность воздуха, 70-90 %.