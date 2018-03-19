Фамильный сад для интерната: необычная инициатива рода Агрба

Около 100 саженцев фруктовых деревьев посадили представители фамилии Агрба в Калдахуарской школе-интернате 19 марта. О том, как возникла идея и как ее осуществляли, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Недалеко от Мюссерского поста ГАИ, в селе Калдахуара расположилась одна из трех школ-интернатов Абхазии. Чтобы попасть в здание, сначала нужно обойти не одно поле. Поля здесь, кстати говоря, большие, но пустые, точнее, были пустыми до сегодняшнего дня. Обо всем по порядку.

Разбить сад

На поляне перед школой-интернатом более 50 представителей рода Агрба с лопатами и тележками. Они подготавливают ямы для посадки сотни фруктовых деревьев для подопечных калдахуарской школы-интерната.

"Первый проект, который решила провести наша фамилия – посадка деревьев в селе Калдахуара, в школе-интернате. Посадка фруктовых деревьев носит многолетний характер. Дисциплинирует самих подопечных интерната, которые активно выкапывали лунки, то есть они будут приобщаться к физическому труду, и далее будут пожинать плоды собственного труда. Мы посадили 100 фруктовых деревьев – два вида яблонь, груши и лавровишню", – сказала Елана Агрба.

На разбивку фруктового сада в Калдахуару приехали не только мужчины, но и женщины. Первые лопатами подготавливают клумбы и высыпают землю, вторые держат деревья.

© Sputnik / Томас Тхайцук Около 100 саженцев фруктовых деревьев посадили представители фамилии Агрба в Калдахуарской школе-интернате 19 марта

"Дерево держи прямо по ленточке", – громко указывает Рауль Агрба, которого все здесь знают, как "Пушкина".

Чтобы деревья стояли ровно и в ряд, энтузиасты сначала натянули нити, и только потом по ним стали высаживать деревья.

"Очень важно правильно посадить дерево, – поясняет Алексей Агрба, самый старший в роду. – Фруктовое дерево нужно сажать, пока не появятся побеги. Правда, мы немного запоздали. Например, эти деревья нужно было посадить еще неделю назад. Но после высадки верхнюю часть дерева можно срубить секатором, поставить опоры и подвязать молодое дерево. Тогда никакие ветры ему не страшны – приживется".

Как признался Алексей, он участвует в акции не только, как представитель фамилии Агрба, но и как бывший ученик школы-интерната.

"Я семь лет проучился здесь. Очень люблю свою родную школу. Конечно, как и каждому человеку хочется внести какую-то лепту в облагораживании школы. Здесь, как вы сами видите, раньше была пустошь, зато лет пять спустя, дети смогут не только сидеть под тенью этих деревьев, но и вкушать плоды, которые они будут давать", – с улыбкой произносит он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Около 100 саженцев фруктовых деревьев посадили представители фамилии Агрба в Калдахуарской школе-интернате 19 марта

Подбить почву

На посадку деревьев в Калдахуару вместе с взрослыми приехали их дети. Самый юный садовод – семилетний Астан. Он с важным видом знатока берет корень лавровишни и направляется к яме, которую уже успели подготовить для посадки. От вопросов журналиста Астан скромно уклоняется. Словам он предпочитает дело.

"Он просто стесняется, – поясняет Рауль Агрба, помогая Астану посадить лавровишню. – А ну-ка, Астан, наступи на землю. Нужно хорошенько подбить почву, чтобы дерево крепко стояло".

Астан следует инструкции дяди – плотно утрамбовывает почву вокруг молодой лавровишни.

"Считай, что это дерево носит твое имя, Астан", – добавляет Рауль.

Счастливые школьники

"Когда я услышал, что представители рода Агрба решили вот таким образом помочь нашему интернату, эмоции, конечно, зашкаливали. Мы тоже решили взяться за это серьезно. Заранее вырыли ямы – подготовили клумбы. Для всех моих товарищей – радостное событие, потому что мы хотим видеть нашу школу облагороженной. Через пять-шесть лет школьники здесь смогут гулять по аллеям, есть фрукты. Раньше здесь была пустошь, но теперь здесь будут расти деревья, что очень радует", – признался 11-классник Осман Чукбар.

Осман и его товарищ Рустам Хишба пообещали лично ухаживать за фруктовым садом.

"Как же иначе? Мы хотим, чтобы эти деревья росли красиво. А для этого нужен правильный уход. Теперь у нас будет еще занятие в свободное от учебы время", – доволен Рустам.

© Sputnik / Томас Тхайцук Около 100 саженцев фруктовых деревьев посадили представители фамилии Агрба в Калдахуарской школе-интернате 19 марта

Как все начиналось

Чуть больше месяца назад представители фамилии Агрба решили собраться и организовать благотворительный проект.

"Сначала было обсуждение на просторах интернета, потом мы встретились и решили, что мы будем делать. Долго думать не пришлось. Решили посадить фруктовые деревья в Калдахуарской школе-интернате. Почему именно это место? Дело в том, что здесь большие территории составляют пустошь", – поясняет Елана Агрба.

Сбор денег на покупку саженцев, по ее словам, проходил очень активно.

© Sputnik / Томас Тхайцук Около 100 саженцев фруктовых деревьев посадили представители фамилии Агрба в Калдахуарской школе-интернате 19 марта

"Мы достаточно быстро собрали средства. Предварительно обговорили с дирекцией интерната. Сами школьники захотели нам помочь. Они заранее вырыли яму для саженцев. Затем мы выбрали дату, купили саженцы и вот, сегодня сажаем их", – рассказывает Елана.

Разбивка фруктового сада в Калдахуарской школе-интернате – первая благотворительная акция, но, как обещают представители фамилии Агрба, не последняя. Авторы проекта надеются, что их акция вызовет цепную реакцию и в других родовых общинах Абхазии.