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19 марта 1993 года: Верховный совет Абхазии обратился к народам Кавказа

© Фото: предоставлено Музеем боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (218)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

19 марта Верховный совет Абхазии обратился к народам и республикам Северного Кавказа.

"Сыны и дочери Кавказа, братья и сестры! Вот уже восемь месяцев нашу прекрасную Абхазию терзает война. Все наши надежды на восстановление мира развеяны. Становится очевидным, что агрессия Грузии против Абхазии, развязанная режимом Шеварднадзе, ставит своей целью не только ликвидацию нашего государства, но и физическое уничтожение и изгнание с этой земли всего нашего народа. Весь период войны с помощью братьев с Северного Кавказа, России, Ближнего и Дальнего зарубежья, удавалось сдерживать натиск Шеварднадзевских банд, опустошивших нашу землю. В час ужесточения выпавших на нашу долю испытании, мы вновь обращаемся к вам, нашим братьям и сестрам за любой поддержкой, способной сохранить Абхазию. Мы призываем всех, кому дороги идеалы свободы и справедливости встать рядом с нами в этот грозный час", – говорится в обращении.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (218)



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