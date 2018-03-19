19 марта 1993 года: Верховный совет Абхазии обратился к народам Кавказа

19 марта Верховный совет Абхазии обратился к народам и республикам Северного Кавказа.

"Сыны и дочери Кавказа, братья и сестры! Вот уже восемь месяцев нашу прекрасную Абхазию терзает война. Все наши надежды на восстановление мира развеяны. Становится очевидным, что агрессия Грузии против Абхазии, развязанная режимом Шеварднадзе, ставит своей целью не только ликвидацию нашего государства, но и физическое уничтожение и изгнание с этой земли всего нашего народа. Весь период войны с помощью братьев с Северного Кавказа, России, Ближнего и Дальнего зарубежья, удавалось сдерживать натиск Шеварднадзевских банд, опустошивших нашу землю. В час ужесточения выпавших на нашу долю испытании, мы вновь обращаемся к вам, нашим братьям и сестрам за любой поддержкой, способной сохранить Абхазию. Мы призываем всех, кому дороги идеалы свободы и справедливости встать рядом с нами в этот грозный час", – говорится в обращении.

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