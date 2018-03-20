Время Таргиаласа: день весеннего равноденствия в Абхазии

Точное время наступления астрономической весны - 20 марта в 19:15 по московскому времени, день сравняется по продолжительности с ночью.

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Обновление природы

В день весеннего равноденствия на северном полюсе Земли впервые за шесть месяцев восходит Солнце.

День весеннего равноденствия – пробуждение природы и начало астрономической весны. Согласно мифологии абхазов, приход весны люди встречали как праздник. Ученый Римма Хашба изучала уже утерянные древние божества абхазов. Таким божеством был бог растений и обновления Таргиалас.

"В книге фольклориста Риммы Хашба есть такой рассказ. Были два брата Хтыр и Лаз. Они передвигались по стенам земли, они раз в год встречались на пересечении неба и земли. При встрече они сбривали усы, омывали руки и лицо. Затем они расходились и встречались ровно через год. Встречу братьев абхазы почитали как праздник. Нельзя с уверенностью сказать, что братья встречались именно в день весеннего равноденствия, но такая версия существует", — отметила фольклорист Эсма Тодуа.

У абхазов с древних времен существовали различные поверья и приметы, наблюдая за поведением животных, растений, природы в целом, они делали прогнозы на изменение погоды.

"Исходя из того, какой будет погода в день весеннего равноденствия, в старину узнавали о том, какой будет погода летом. Считалось, что если в этот день шел дождь, то лето будет дождливым, если светило солнце, люди ждали засушливого лета", — сказала фольклорист Эсма Тодуа.

"Моление произносил старший в семье. Он вставал рано утром, становился лицом к восходу солнца и просил о снисхождении, если в течение года он и его семья совершили греховные дела. Также он просил хорошего урожая. Для моления закалывали жертвенное животное, делали ахампалы (национальное блюдо из теста ред.) и вино", — отметила Тодуа.

Праздник соленых лепешек

Фольклорист Цира Габния вспомнила изречения, которые использовали в древности абхазы применительно ко дню весеннего равноденствия: "Абга аӡы ианҭабылгьо" (когда волк в воде купается, плещется – ред.), "Ажәқәеи аҳәарақәеи еицҵаны ианырышьҭуа" (когда коров и телят вместе выгоняют пастись на пастбище – ред.).

© Sputnik / Томас Тхайцук Ашуба: Нанхуа - особенный праздник для абхазов

День весеннего равноденствия оказывает воздействие на все — не только на природу, но и на человека, и на его культуру. У ряда народов год начинается с равноденствия. В Средней Азии, Иране, некоторых регионах Турции отмечают праздник Навруз, который раньше открывал год, он означает в буквальном переводе "новый день".

По словам эколога Романа Дбар, древний абхазский праздник ахәажәкыра связан с днем весеннего равноденствия.

"Отмечался изготовлением такого блюда, как ахәажә (соленые лепешки из муки – ред.), в одну из лепешек закладывалась маленькая ореховая палочка. Кому попадалась эта палочка, он на следующий год, так как семьи были большие в старину — и 50, и 60 человек, приносил жертвенное животное. Потом эта ореховая палочка бросалась в кувшин, и, кому попадалась в стакан, тот на следующий год приносил вино. Это было такое абхазское отмечание этого дня", — сказал Роман Дбар.

Кстати, похожая традиция есть и у славянских народов — в жаворонках из теста запекали разные предметы, и каждый предмет что-то означал. Монетка, например, означала богатство, кольцо — женитьбу, клочок бумаги — познание и мудрость.

Выход из спячки

С наступлением дня весеннего равноденствия многие животные выходят из спячки, появляются первоцветы, отметил эколог Роман Дбар.

"Если прийти сейчас в лес, то можно увидеть, что типичные наши аборигенные растения: цикламены, волантисы, примулы – начинают цвести, начало цветения в зависимости от погоды год на год не приходится. Сейчас намного раньше из-за глобального потепления, но в принципе, это все укладывается в этот период", — заметил Дбар.

Снежная линия поднимается достаточно высоко в горы, не менее чем на 600 метров над уровнем моря.

"Для нашей полосы, примыкающей к берегу, это такой важный показатель. Мало того, я сегодня с утра смотрел график потепления воды в Черном море, у нас появилась устойчивая тенденция к тому, что температура воды не понижается у наших берегов, а начинает повышаться. Так что это приметы именно весны и этого дня весеннего равноденствия", — сказал Роман Дбар.

День весеннего равноденствия неразрывно связан и с Днем Земли, который во многих странах также отмечается 20 марта. Международный День Земли был установлен в 1971 году 20 марта. Но история установления этого праздника началась немного раньше, а именно с обращения ООН к народам мира.

В этом обращении они говорили о важности дружбы народов и мира на Земле, что долг каждого из нас поддерживать это и не допускать войны.